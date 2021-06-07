«Рисан» заявил о выходе на московский рынок

07.06.2021 | 12:58

Строительная группа «Рисан» вышла на московский рынок в партнерстве со столичной группой компаний «Основа». Об этом заявил генеральный директор СГ «Рисан» Сергей Лисовол, выступая на форуме «Движение» в Сочи в понедельник, 7 июня.

«В 2021 году мы с группой компаний «Основа» нашли совместный проект. К чему мы пришли? Философия нашей компании такова: мы не любим слияния, мы любим партнерство. Мы нашли сильного партнера, который так же, как и мы, стремится сделать свои жилые комплексы, дома лучшими, современными, инновационными и с благоустроенными территориями», - отметил он.

Глава строительной группы «Рисан» также рассказал участникам форума больше о пензенском девелопере.

«Мы строим живые жилые кварталы в разных точках нашего города. Мы стараемся каждую точку города украсить и сделать ее уникальной и непохожей на другие. 5 лет назад мы приняли стратегическое решение, что ни один наш комплекс, даже самый удачный, мы не будем повторять», – добавил Сергей Лисовол.

Он особенно подчеркнул, что строительная группа распространяет благоустройство за пределы своих жилых комплексов, приведя в пример реализованный проект Парка Времен, парк «Союз», находящийся в процессе создания, и набережную, обустраивать которую вот-вот начнут.