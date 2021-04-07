«Квартет» включен в топ-5 жилых комплексов Пензенской области

07.04.2021 | 13:26

Единый ресурс застройщиков включил жилой комплекс «Квартет» от строительной группы «Рисан» в топ-5 ЖК в Пензенской области по потребительским качествам.

Он расположился на 4-й строчке рейтинга с результатом в 85 баллов. Среди многоэтажных домов комфорткласса в регионе «Квартет» занял первое место.

Оценка комплекса строится на основании более чем 100 показателей, разделенных на группы и дающих представление о комфорте жилого комплекса для покупателя с разных сторон. Учитываются и расположение, и соседство, и технологии строительства, и архитектурные решения.

Один из блоков оценки посвящен двору жилого комплекса. В «Квартете» он закрытый по периметру и охраняемый. Пройти можно только по специальному ключу, а спокойствие жителей будет беречь система безопасности «Рисан» нового поколения: увеличенное количество камер, пешие патрули и ситуационный центр.

Парковки вынесены за периметр двора, а в прогулочной зоне все сделано для удобства пешеходов: безбарьерная среда, удобные дорожки и своя площадь для прогулок, антитравматичное пространство для игр и спорта.

Самая большая часть благоустройства уже сдана: здесь «Квартет-Арена» для детских концертов, эквалайзер, перголы с качелями для взрослых, зона барбекю, детская игровая площадка с песочницей и большая спортивная зона.

Второй и третий дворы будут благоустраивать по мере сдачи домов, наверняка они полюбятся жителям. Предусмотрены полезные и функциональные элементы. Детали концепции станут известны совсем скоро.

Сейчас есть квартиры во всех трех строящихся домах «Квартета», во второй и третьей очереди остались последние варианты. Узнать о них больше можно по номеру 51-51-51 и на сайте комплекса.

Кроме того, согласно свежему рейтингу ЕРЗ, «Рисан» в Пензенской области лидирует по площади возводимого жилья. Единый ресурс застройщиков поставил компанию на первое место в регионе по объему текущего жилищного строительства в апреле и включил в топ-100 в России.

Параллельно строится 8 комплексов: «Олимп», «Фаворит», Kontinent, Upgrade, «Новые сады», «Квартет», «Зеландия» и «Ближняя Веселовка». Площадь превышает 175 тыс. кв. метров и составляет пятую часть от общей по региону.