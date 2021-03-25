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ЖК «Квартет» вошел в программу военной ипотеки

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Жилой комплекс комфорткласса «Квартет» от строительной группы «Рисан» включен в программу военной ипотеки.

Теперь военнослужащим стало доступно приобретение квартиры в этом ЖК в кредит на специальных условиях по ставке от 5,75% годовых. Ипотеку предоставляют партнеры девелопера - банк «Россия» и Промсвязьбанк.

Программа рассчитана на тех, кто служит по контракту и не планирует оставлять сферу деятельности в ближайшее время. Участник заключает два договора: с государством и с банком. Ему предоставляют счет, на который поступают средства от Министерства обороны РФ.

Эти деньги можно направить на первый взнос, а затем государство станет выплачивать ежемесячные платежи в течение всего времени службы. Таким образом, жилье достается участнику практически бесплатно.

Жилой комплекс «Квартет» расположен в микрорайоне ГПЗ, что позволяет быстро добраться не только в любой район Пензы, но и в другие населенные пункты, например в Заречный или Леонидовку, где расположены воинские части. За удобство проживания ГПЗ уже полюбили многие армейские семьи.

В «Квартете» можно найти квартиры на любой вкус - как для проживания одного человека, так и для большой семьи. Площадь жилья варьируется от 27 до 83 квадратных метров.

Территория комплекса закрытая, охраняемая и находится под круглосуточным видеонаблюдением. В холлах дежурят консьержи, а доступ во двор, в дом и на этаж возможен только по ключу безопасности. Даже задерживаясь на работе или отправляясь в командировки, жители могут быть спокойны за близких и имущество. Все товары первой необходимости можно приобрести в торговой галерее на первом этаже, а школы и детсады находятся в нескольких минутах пешей прогулки.

Во дворе предусмотрена вся инфраструктура для того, чтобы жители могли поддерживать себя в отличной форме: дорожка для бега с мягким покрытием, спортивная площадка, зона для воркаута. Любители тихого отдыха могут провести время в шезлонге или отдохнуть на качелях. С друзьями приятно собраться в зоне барбекю или одной из беседок. А с ребенком можно разыграть спектакль на «Квартет-арене», посоревноваться в скорости подъема на вершину игрового комплекса с сеткой или показать, как надо играть в классики.

У участников программы военной ипотеки есть возможность выбрать: отпраздновать новоселье в «Квартете» быстрее или подождать подольше и наслаждаться видом на центр из окон финального дома и завершенным благоустройством.

Со всеми условиями программы желающих ознакомит ипотечный брокер. Он даст советы, исходя из конкретной ситуации. Подобрать оптимальную планировку поможет персональный менеджер. Запись на консультацию проводится по номеру 51-51-51.

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