Коммерческие помещения в «Олимпе» обеспечат жителей всем необходимым

19.03.2021 | 14:59

На первом этаже жилого комплекса бизнес-класса «Олимп» от строительной группы «Рисан» предусмотрена торговая галерея. Уже осенью все башни финальной очереди проекта будут сданы, а жители и владельцы коммерческих помещений получат ключи.

В продаже осталось пять квартир площадью около 70-80 кв. метров и шесть торговых помещений площадью 252-306 кв. метров.

«Олимп» находится на Западной Поляне - в районе с хорошей транспортной доступностью, на пересечении улиц Мира и Окружной. Магазины и кафе в этом месте станут востребованными и у жителей комплекса, и у всех, кто каждый день проезжает мимо на работу или по делам.

Торговая галерея в «Олимпе» - это огромные витрины на первой линии, красивый фасад, современная архитектура и свободные планировки. Предусмотрены два заезда и просторная гостевая парковка. Локация обеспечит постоянный клиентский поток и поможет бизнесу стать успешным и прибыльным.

Менеджер по коммерческой недвижимости Даниил Пасечный отметил, что дом сдается осенью, а значит, предпринимателям не придется долго ждать свои торговые площади.

«Уже скоро мы уберем забор, открыв вид на стрит-ретейл, и инвесторы смогут в полной мере оценить, насколько выигрышно расположены помещения: здесь хороший автомобильный трафик и состоятельная аудитория», - добавил он.

Западная Поляна - давно заселенный район с развитой инфраструктурой, при этом он не перенасыщен магазинами, кафе и прочими объектами. «Олимп» - это второй жилой комплекс от строительной группы «Рисан», в нем после сдачи финальной очереди будет жить более 620 семей. Первый - «Фаворит», где их уже более 2,1 тыс. Ведется строительство проекта бизнес-класса «Квартал Kontinent» на 600 квартир.

Узнать подробности можно у менеджера по коммерческой недвижимости по номеру +7 (8412) 70-10-51 и на сайте.