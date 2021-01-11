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Город

Открыты продажи квартир в новых башнях Квартала Kontinent

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Открыты продажи квартир в двух новых башнях Квартала Kontinent от строительной группы «Рисан». Теперь купить жилье можно в «Северной Америке» и «Латинской Америке». Они обе 17-этажные и стоят отдельно.

Это значит, что стало доступно еще больше видовых квартир, планировок High Flat и Sky Flat. Очень многие ждали появления новых квартир именно на последних этажах. Потолки 3,2 метра, окна высотой 210 см и никаких соседей сверху.

В этой очереди строительства также будет свой подземный паркинг с доступом на лифте, а еще предусмотрены кладовые, чтобы освободить жилое пространство от лишнего.

И конечно, здесь будут просторные дизайнерские лобби в стиле двух континентов. У каждой башни - свой холл. Почти 160 кв. метров комфорта для встреч и переговоров, 4-метровые потолки, прозрачные входные группы без ступеней.

Оба лобби будут оформлены в стиле своих континентов. Рядом с панорамными окнами в них выделены мягкие зоны с креслами и журнальными столиками. Дизайн дополняют изящные светильники, постеры, растения и продуманная навигация.

Предусмотрены колясочные, комнаты для хранения велосипедов, выделенный лифтовый холл и зона почтовых ящиков. Лобби - как в лучших отелях, где останавливаются во время путешествий.

Единый ресурс застройщиков в декабре признал Квартал Kontinent лучшим жилым комплексом бизнес-класса в Пензенской области. Оценка складывается более чем из 100 показателей, включая расположение, технологии строительства и благоустройство.

Забронировать идеальную квартиру можно на персональной консультации с менеджером: 51-51-51.

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