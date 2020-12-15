В «Олимпе» остались в продаже последние квартиры

15.12.2020 | 14:42

Менее 30 свободных квартир осталось в продаже во втором строении жилого комплекса бизнес-класса «Олимп» на Западной Поляне в Пензе. Данная очередь строительства - самая большая в ЖК и при этом заключительная. Проект от СГ «Рисан» будет сдан в 2021-м, так что следующий Новый год новоселы «Олимпа» встретят в своих квартирах.

Строящийся жилой комплекс уже заслужил высокую оценку экспертов - он стал финалистом 11-й федеральной премии в области жилой недвижимости Urban Awards. С начала возведения ему отдали предпочтение почти 600 семей, и это красноречивое подтверждение его преимуществ.

Один из самых важных факторов - расположение жилого комплекса. Западная Поляна - престижный и любимый многими пензенцами микрорайон. Здесь хорошие школы и детские сады, вузы, парк культуры и отдыха, спортобъекты, музеи и галерея на расстоянии прогулки и, конечно, зеленое сердце города - Олимпийская аллея.

«Олимп» граничит с этой благоустроенной зоной с одной стороны и с огромным Арбековским лесом с другой. Это соседство даже повлияло на архитектуру жилого комплекса: башни обеспечивают больше видовых квартир, а широкоформатные окна и панорамные лоджии - вдохновляющий вид, который будет неповторим в каждое время года.

Заключительная очередь строительства всегда несет больший комфорт жителям. Они получают завершенный проект и никакого строительства рядом. Только тишина и комфорт.

Вместе со вторым домом откроется двор-парк с авторской концепцией благоустройства и взрослыми деревьями разных пород. Современные детские площадки для различного возраста с безопасным покрытием и фантазийными элементами, спортивная площадка, тренажеры и зоны для работы и тихого отдыха.

В «Олимпе» будут редкие для Пензы сквозные входные группы с авторским дизайном и зоной ожидания для гостей. Из квартиры можно выйти в закрытый охраняемый двор или на улицу - к торговой галерее. Жители будут спускаться на лифте и попадать сразу к любимым магазинам, кафе и салонам красоты. Также прямо на лифте можно попасть в теплый подземный паркинг и к просторным кладовым на цокольном этаже.

Еще можно успеть приобрести квартиру в «Олимпе», познакомившись с проектом на сайте и забронировав свою планировку бесплатно по номеру 51-51-51.