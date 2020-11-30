В Квартале Kontinent на Западной Поляне открылись продажи

30.11.2020 | 11:18

Квартал Kontinent - заключительный жилой комплекс от строительной группы «Рисан» на Западной Поляне. Он завершает формирование облика этой части города, а потому компания подошла к его созданию с особой ответственностью. Квартиры в первых двух из шести разновысотных башен появились в продаже.

Квартал расположен по соседству с жилым комплексом «Фаворит», на холме, откуда открывается вид на урбанистический пейзаж и зеленое море до горизонта. Именно поэтому здесь множество видовых квартир, более половины от общего числа выходят на две стороны света. Максимум вдохновения дадут широкоформатные окна высотой от 1,8 до 2,1 метра и панорамное угловое остекление.

Архитектурная концепция разработана московским бюро SP architect, главой которого является член Союза архитекторов России Сергеей Попрядухин. Он уже известен многим пензенцам по проекту жилого комплекса бизнес-класса «Олимп», который также строится на Западной Поляне.

В Квартале Kontinent будут вентилируемые навесные фасады, строгая и лаконичная архитектура, ритм, подчеркивающий смену планировок в зависимости от этажа.

В проекте 18 авторских планировок. Около трети всех вариантов снабжены мастер-спальнями. Можно подобрать планировку с гардеробной, кладовой или дополнительным санузлом. На каждую квартиру предусмотрена одна или более корзин для кондиционеров.

Проект благоустройства выполнило известное архитектурное бюро «Вещь!». В камерном дворе будет пять тематических зон, символизирующих разные ландшафты: поле, лес, горы, холмы и море. Там разместятся игровые пространства для детей и подростков, тренажеры под перголой, спортивная площадка, воркаут и зона для работы на свежем воздухе. Зонирование обеспечивает комфорт всем жителям, а грамотная инсоляция дает возможность в любое время дня выбрать занятие в тени или на солнце.

Двор будет свободен от машин. Места для стоянки находятся на охраняемой территории жилого комплекса, но вынесены за периметр застройки. Дополнительно предусмотрен подземный паркинг на 193 машины. Спуститься в него можно на лифте прямо со своего этажа.

Больше информации доступно на сайте Квартала Kontinent и на персональной консультации. Записаться на нее, получить ответы на все вопросы и увидеть макет жилого комплекса предлагается по номеру 51-51-51.