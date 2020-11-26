«Рисан» удостоен знака «Надежный застройщик России»

26.11.2020 | 09:00

Строительная группа «Рисан» удостоена золотого знака «Надежный застройщик России - 2020».

Всего в России им награждены 78 представителей разных регионов. Они отобраны более чем из 5 000 номинантов по результатам гражданского и государственного контроля.

Золотой знак общественного контроля в долевом строительстве - значимая общественная награда в сфере жилищного строительства. По согласованию с контролирующими органами регионов он присваивается компаниям, все объекты которых имеют высочайшие показатели надежности в области соблюдения законных прав и интересов участников долевого строительства, к ним отсутствуют претензии со стороны органов власти и жалобы со стороны покупателей.

При отборе кандидатов для награждения фонд развития механизмов гражданского контроля проверяет все строящиеся жилые комплексы на предмет соблюдения прав и интересов дольщиков.

Представители проекта становятся тайными покупателями в офисах продаж, запрашивают в органах власти информацию о возможных претензиях к застройщикам. По результатам гражданского контроля отбираются компании, все объекты которых получили максимальные баллы надежности.

Строительная группа «Рисан» уже третий год подряд становится обладателем золотого знака. До этого компания получала высокую награду в 2018 и 2019 годах.

Генеральный директор строительной группы «Рисан» Сергей Лисовол отметил, что эта и подобная премия служат ориентиром для жителей, планирующих приобрести квартиру.

«Обладатели знака выдержали строгий общественный контроль и заслужили доверие экспертов. Мы не сомневались в результатах проверок, поскольку все делаем на совесть. Тем не менее для нас знак «Надежный застройщик России» не только важное подтверждение того, что мы двигаемся в правильном направлении, но и приятная оценка ежедневного ответственного и кропотливого труда большой команды», - сказал он.

Строительная группа «Рисан» возводит жилые комплексы в разных районах Пензы: на Западной Поляне, ГПЗ, в Тепличном и в Арбекове.

Выбрать квартиру можно на официальном сайте компании. Ответы на все вопросы даст персональный менеджер по номеру 51-51-51. Он поможет подобрать квартиру, а ипотечный брокер бесплатно проконсультирует по вопросам ипотеки.