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В мокшанском доме-интернате создана соляная комната

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В Мокшанском доме-интернате для умственно отсталых детей создана соляная комната для оздоровления воспитанников. Инициатива принадлежит группе неравнодушных пензенцев, а большую часть затрат покрыла строительная группа «Рисан».

Комната в интернате представляет собой закрытое помещение площадью 18 квадратных метров, в котором стены покрыты солью. С помощью специального оборудования там создается лечебный микроклимат. Пространство уже начали использовать для укрепления иммунитета детей как альтернативу поездке на море.

Галотерапия полезна для укрепления костной системы, помогает справляться с излишней агрессией, бессонницей, эмоциональной возбудимостью, перепадами настроения, улучшает ситуацию с сезонным заболеваниями, так как является хорошей профилактикой респираторных инфекций.

В помещении также смонтирована подсветка и декор в виде дельфина, якоря и штурвала, чтобы сделать процедуру более приятной. Там установлен телевизор, шезлонги и подвесное кресло. Дверной проем расширен до 1 метра, чтобы в соляную комнату свободно могла проезжать инвалидная коляска.

Участники инициативной группы надеются, что создание соляной комнаты станет залогом крепкой дружбы, и намерены часто навещать воспитанников интерната, чтобы общаться, гулять и играть.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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