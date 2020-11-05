В «Ближней Веселовке» появился новый формат квартир

05.11.2020 | 16:13

Квартиры с европланировками появились в шестом строении жилого комплекса «Ближняя Веселовка» от строительной группы «Рисан», которое будет сдано в следующем году.

Такие планировочные решения отличаются просторной кухней-гостиной.

Дизайнер Алина Миронова отметила, что этот вариант организации пространства становится все более востребованным в Пензе, так как увеличивает полезную площадь и делает более удобной эксплуатацию помещения.

«Возможностей по дизайну в такой квартире действительно много. Спальни всегда будут приватными, а в студии в зависимости от требований жителей и их предпочтений можно с комфортом разместить все необходимое для уютных посиделок домочадцев, праздничных ужинов, хобби, общения с гостями. Таким образом, комната станет местом объединения семьи», - подчеркнула она.

Алина Миронова добавила, что необходимостью для данного планировочного решения является выбор хорошей вытяжки для кухонной зоны, чтобы запах еды не распространялся на всю комнату.

«В «Ближней Веселовке» мы предусмотрели выход из кухни на просторную лоджию, где предлагаем устраивать летние завтраки на свежем воздухе. Остеклив и утеплив ее, можно организовать небольшой кабинет либо дополнительную зону хранения», - пояснила дизайнер.

Европланировки универсальны тем, что подходят разным типам семей. Это может быть, например, молодая пара, у которой собираются всей компанией друзья, или родители с детьми, которые приглашают родных на семейные ужины.

В новом строении жилого комплекса европланировки появились, поскольку возник интерес к ним и спрос на просторные и многофункциональные кухни. В «Ближней Веселовке» доступны несколько вариантов планировок, которые отличаются по площади и по расположению комнат.

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