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Город

Стартовали продажи финального строения ЖК «Квартет» на ГПЗ

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В Пензе стартовали продажи квартир в финальном строении жилого комплекса комфорт-класса «Квартет» от строительной группы «Рисан», который расположен в микрорайоне ГПЗ-24.

Из окон четвертого 17-этажного дома ЖК на ГПЗ будет открываться самый выигрышный вид. В нем наибольшее по сравнению с другими строениями число видовых квартир, откуда можно любоваться панорамой города и лесным массивом через дорогу.

Этот дом будет соседствовать с отдельным подземным паркингом, так что жителям будет удобнее всего размещать свои машины в теплом охраняемом помещении. В нем всего 89 машино-мест. Остальные автовладельцы смогут оставлять машины на наземном паркинге по периметру жилого комплекса.

Сам двор будет свободным от транспорта. Застройщик удалил друг от друга зоны отдыха и проезда и обеспечил не только безопасность детей, но и чистоту и свежесть воздуха.

Между 3-м и 4-м строениями благоустроят отдельный современный двор. Всего их в жилом комплексе создадут три. В первом жителей уже ждут зона workout и необычная игровая площадка с геопластикой. Полюбится новоселам и просторная зона отдыха со сценой для концертов и арт-объектом «Эквалайзер», качелями для взрослых, шезлонгами и многофункциональной спортивной площадкой.

Большая часть двора отведена под разнообразное авторское озеленение. Специалисты уже высадили часть взрослых деревьев из зарубежных питомников, а к моменту сдачи дома двор превратится в собственный современный парк. Важно, что там будет тихо и спокойно, ведь от шума проезжей части территорию отделяет одноэтажная линия коммерческих помещений - будущих магазинов и кафе.

Все самое необходимое, в том числе торговые центры, школы, детсады, поликлиника и несколько спортобъектов, разместится в шаговой доступности, а поездка на машине до центра города займет около 4 минут.

На старте продаж доступны все 15 планировок. Две из них можно посмотреть в реальном размере с готовым ремонтом в шоуруме жилого комплекса. Покупатели могут выбрать ту, что подойдет именно им, с желаемой ориентацией по сторонам света, идеальным видом и на том этаже, на котором желают.

Сориентироваться в многообразии поможет персональный менеджер по продажам. Договориться о консультации с ним и получить ответы на все интересующие вопросы можно по номеру 51-51-51.

Строительная группа «Рисан» приглашает пензенцев в офис продаж ЖК «Квартет», чтобы посмотреть, как строится их будущий дом.

Жилой комплекс признан финалистом федеральной премии Urban Awards - 2020 в номинации «Лучший строящийся региональный жилой комплекс комфорт-класса».

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