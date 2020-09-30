Проект «Ближней Веселовки» совершенствуется 10 лет

30.09.2020 | 15:31

Жилой комплекс «Ближняя Веселовка» на улице Тепличной в Пензе отмечает в этом году юбилей: первый дом этого проекта от строительной группы «Рисан» был сдан в 2010 году. Все следующее десятилетие проект совершенствовали и дорабатывали с учетом мнения жителей, привносили новое в последующие строения.

Лучшие наработки остались неизменными. Дома по-прежнему строят из кирпича, что уже довольно редко встречается среди жилья стандарт-класса. Они обладают высочайшим классом энергоэффективности А+. Это позволяет людям экономить на коммунальных услугах.

Дома отапливаются от собственных котельных жилого комплекса. Подачу тепла можно оперативно регулировать в зависимости от погоды, а в квартирах будет отопление даже в том случае, если его отключат во всем городе, благодаря автономным котельным и новым сетям.

Территория жилого комплекса по-прежнему закрыта и оснащена видеонаблюдением. Комфорт и безопасность жителей для создателей проекта являются приоритетом, и в «Ближней Веселовке» родители могут не бояться отпускать детей во двор.

За эти годы проект значительно усовершенствовался в деталях. Так, если входные группы изначально были традиционными для многоквартирных домов - небольшими и с железными дверьми, то в последние годы взят курс на европейские стандарты, поэтому в 8-м и последующих строениях они просторные и прозрачные. Такие светлые и безопасные конструкции выглядят гостеприимнее. Жители могут видеть изнутри улицу, снаружи - внутреннюю часть подъезда. Вход сделан на уровне тротуара - так удобнее всем, особенно родителям с колясками, пожилым людям и детям с велосипедами и самокатами.

Десять лет назад квартиры в «Ближней Веселовке» строились с балконами. Со временем проектировщики ушли от этого конструктивного решения к лоджиям. Они более удобные, просторные и их разрешено остеклять. Новоселы сами решают, стоит делать это или нет.

Планировки самих квартир стали более продуманными и функциональными, чтобы расставленная мебель создавала чувство комфорта. Кроме того, в соответствии с требованиями рынка в новых домах предусмотрены еще и европланировки с просторными кухнями-гостиными. А можно выбрать квартиру с кладовкой и организовать там удобную систему хранения.

Значительно интереснее стали и решения в благоустройстве. Во дворе нового строения использованы преимущественно природные оттенки: светло-коричневый, желтый и голубой, а сам детский городок необычен. Теперь много внимания уделяется озеленению, причем высаживаются уже подросшие деревья, чтобы жители сразу могли отдыхать в их тени.

Проект развивается, и уже совсем скоро на территории появится детский сад на 150 мест. Жители смогут поспать подольше и отвести в него малышей по дороге на работу.

Сейчас в «Ближней Веселовке» одновременно возводятся два дома: трех- и четырехподъездный, включившие в себя лучшие наработки. Оба они будут сданы уже в следующем году. Узнать о проекте больше и выбрать идеальную планировку можно по телефону 51-51-51.