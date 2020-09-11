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Город

В «Ближней Веселовке» царит дух добрососедства

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Хорошие отношения между соседями - один из важных факторов комфортной жизни в многоквартирном доме. Поэтому строительная группа «Рисан» делает все, чтобы в жилых комплексах новоселы прониклись атмосферой добрососедства и поддерживали ее.

Примером может служить ЖК «Ближняя Веселовка». Здесь нередко покупают квартиры родственники, чтобы находиться поближе друг к другу, присматривать за детьми, помогать по хозяйству и проводить вечера в кругу семьи. Часть жильцов переехала из старых домов того же района, и теперь они с удовлетворением наблюдают, как их родная Веселовка преображается и развивается. Люди, прожившие в микрорайоне не один год, с особой теплотой относятся к этому месту и к своим новым соседям.

Чтобы сплотить жильцов «Новой Веселовки», компания «Рисан» систематически организует праздники. Новый год не проходит без красавицы-елки и захватывающего представления с Дедом Морозом и Снегурочкой, а Масленица - без веселых игр и горячих блинов. Соседи вместе отмечают Рождество, День защиты детей, День семьи, любви и верности.

В теплые дни проходят спортивные занятия под открытым небом с профессиональным тренером в рамках проекта «Fitness-лето с «Рисан». Жители сажают молодые деревья на субботниках вместе с сотрудниками строительной группы и после таких мероприятий нередко начинают дружить семьями.

Сейчас в жилом комплексе возводятся сразу два дома, которые будут сданы в следующем году, и детский садик. У пензенцев есть возможность присоединиться к числу дружных жителей «Ближней Веселовки».

Мамы новорожденных малышей смогут совместно прогуливаться с колясками по аллее, обсаженной голубыми елями, родители детей более старшего возраста - общаться с друзьями, пока их сыновья и дочки резвятся на новенькой и безопасной игровой площадке, а любители здорового образа жизни почувствуют командный дух в товарищеском матче на многофункциональной спортивной площадке.

Узнать больше о жилом комплексе можно в офисе продаж «Ближняя Веселовка» и по телефону 51-51-51.

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