«Рисан» подарит Пензе обновленный арт-объект «Градусник»

04.09.2020 | 17:08

Строительная группа «Рисан» порадует пензенцев в связи с празднованием Дня города. Один из самых узнаваемых пензенских арт-объектов, «Градусник» на стене дома № 37 на улице Максима Горького, наконец-то будет приведен в надлежащее состояние.

Благоустройство дворов в «Фаворите» неоднократно по достоинству оценивали высокие гости, а арт-объект «Эквалайзер» в «Квартете» оказался на слуху еще до сдачи первого дома. Застройщик решил не останавливаться на этом и преобразовывать среду за пределами своих жилых комплексов, поэтому реконструировал «Парк Времен», ставший одним из узнаваемых городских объектов.

Теперь компания обновит и сделает ярким элементом городской среды «Градусник».

Состояние арт-объекта давно вызывало тревогу у простых пензенцев, гостей города и чиновников, однако реконструкция требует значительных вложений. Застройщик решил взять на себя финансовую сторону вопроса и оплатить обновление знакового городского объекта.

Сейчас «Градусник» не светится, как прежде, не показывает температуру. Некоторые элементы обвалились, в боковой части арт-объекта появилась дыра, которую закрыли профлистом.

Конструктив «Градусника» при ремонте будет сохранен, насколько это возможно с технической стороны. Например, узоры, украшающие каждый короб размером метр на метр, будут извлечены, зачищены, окрашены и возвращены на место.

За ними вместо тонированного стекла и лампочек накаливания будут размещены световые короба с акриловым стеклом: желтые в верхней части, зеленые внизу.

Боковую оцинковку заменят серебристым композитом. Это придаст более аккуратный вид и сократит количество стыков. Чеканку, которая была в моде во время изготовления конструкции, полностью сохранят.

Что касается шкалы и части, имитирующей капиллярную трубку термометра, то их усовершенствуют. Старая конструкция механическая, для отображения температуры поворачивались элементы, красные с одной стороны и белые - с другой. Оригинальное техническое решение имело недостатки: таблички зачастую застревали и примерзали, их приходилось вручную ремонтировать, а в последние годы свою практическую функцию арт-объект и вовсе не выполнял.

После ремонта «Градусник» снова станет показывать температуру воздуха. Снаружи конструкции установят термодатчик, а вдоль шкалы, которую выполнят из белого композита, будут зажигаться светодиоды.

На данный момент готов эскиз проекта, который будет детально проработан в ближайшие дни. Планируется, что ремонт завершат в первой половине октября или раньше.