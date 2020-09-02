Министр Владимир Якушев оценил благоустройство в ЖК «Фаворит»

02.09.2020 | 18:35

Оксана Чикиримова купила квартиру на Западной Поляне год назад и не пожалела. Женщина говорит, что здесь созданы все условия, особенно для семей с маленькими детьми. Молодая мама может часами гулять со своим сыном Елисеем.

«Богатый двор, очень много детей, практически как в детском саду, ребята дружат. Мне кажется, таких дворов в Пензе больше нет», - рассказала она.

Благоустройство придомовой территории в жилом комплексе «Фаворит» оценил министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Владимир Якушев, который в ходе своей рабочей поездки в Пензу осмотрел оригинальные зоны отдыха и площадки для разных видов активностей.

Они включают в себя множество спортивных объектов, есть даже велотрасса, игровые элементы, амфитеатр и собственная библиотека под открытым небом.

«Мы всегда говорим, что продавать надо не квадратные метры, а среду, потому что сегодня люди уже покупают не просто комнату, в которой они живут, куда они приходят после работы, но и чтобы, выйдя за двери квартиры, оказаться в таком уютном дворе», - пояснил Владимир Якушев.

Строительная группа «Рисан» постоянно совершенствует дворовое пространство, создает комфортную городскую среду. Это мировой стандарт, отмечают представители различных делегаций.

«Мы рисуем концепцию, обсуждаем ее на стадии проектирования со своей группой, потом делаем тест с жителями, которые уже живут в комплексах, проговариваем с ними, что бы они хотели видеть.

Мы ежедневно работаем над тем, чтобы наши площадки были самыми лучшими, чтобы жители только радовались тому, что мы делаем», - сообщил генеральный директор строительной группы «Рисан» Сергей Лисовол.

Владимир Якушев затронул извечную проблему, пожалуй, всех российских дворов - отсутствие парковочных мест, отметив, что в этом жилом комплексе грамотно распределены территории.

В завершение Владимир Владимирович пообщался с самыми юными жителями «Фаворита».

Справка о ЖК «Фаворит»

В жилом комплексе «Фаворит» - уже девять сданных домов, первый из которых закончили в 2012 году. Одно из строений, на 420 квартир, завершено этим летом. На 1-м этаже здания находятся санузел, комната для хранения уличных игрушек и устройство для мойки лап собак.

Отличительная особенность жилого комплекса - высококлассное благоустройство, которое уже не раз было отмечено на высоком уровне и становилось объектом внимания делегаций из других регионов.

На данный момент на закрытой территории - пять тематических дворов. Пока родители отдыхают, малыши в детском городке находят занятие по душе.