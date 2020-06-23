В «Ближней Веселовке» открыт дополнительный офис продаж квартир

23.06.2020 | 14:18

На улице Тепличной в Пензе появился собственный офис продаж на территории жилого комплекса «Ближняя Веселовка» от строительной группы «Рисан».

Пять домов ЖК уже заселены, остальные три находятся на стадии строительства. Именно для их будущих новоселов предназначен офис продаж.

Теперь пензенцам из Тепличного и ближайших микрорайонов станет еще удобнее получить консультации, сократив поездки до минимума. С понедельника по субботу менеджеры будут встречать клиентов в дополнительном офисе, знакомить с жилым комплексом, рассказывать о его характеристиках и инфраструктуре, проводить экскурсии по территории.

В день открытия офиса для малышей устроили веселый праздник двора с аниматорами и ростовой куклой - рыжим котом, а также организовали флешмоб с надувными шарами и танцами на воздухе.

Комментируя начало работы офиса, коммерческий директор Ольга Кускова объявила старт продаж нового, седьмого строения «Ближней Веселовки».

«Мы рады, что еще больше семей скоро станут обладателями прекрасных теплых квартир в кирпичных домах в экологически чистом районе Пензы в 12 минутах езды от центра города», - добавила она.

Ольга Кускова уточнила, что трехподъездный дом на 130 квартир будет сдан совсем скоро - меньше чем через год.

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