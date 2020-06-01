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Город

Пензенцы начали получать ключи от квартир в «Новых садах»

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Флагманское строение жилого комплекса комфорт-класса «Новые сады» в Арбекове введено в эксплуатацию с опережением срока. Владельцам коммерческих помещений уже вручили ключи, а с 1 июня их начали получать будущие жители «Новых садов».

Выдача ключей организована с особыми мерами безопасности ради здоровья клиентов. Процедура проходит в режиме одного окна: с владельцем квартиры в одно время и в одном месте работают представители четырех организацией, в том числе Росреестра.

К самому процессу приемки квартиры и подписания документов допускаются только собственники. Их обеспечивают перчатками и масками, канцтовары используются однократно, после каждого клиента все контактные поверхности обрабатываются.

Генеральный директор строительной группы «Рисан» Сергей Лисовол отметил, что в таком формате выдача ключей происходит впервые.

«Обычно на выдаче ключей мы устраиваем для жителей большой веселый праздник с аниматорами, музыкой и активностями. В этот раз массовые мероприятия мы не проводим. Расстраиваться жителям не стоит: новоселье мы с размахом отметим позже, когда эпидситуация нормализуется», - заверил он.

Сергей Лисовол пожелал будущим жителям «Новых садов» поскорее сделать ремонт и заселиться в свои квартиры, чтобы в полной мере насладиться летними прогулками во дворе и в Парке времен по соседству.

«Мы создали все условия для комфорта жителей: качественные технологии строительства, первоклассное благоустройство, подземный паркинг и кладовые, современный бизнес-центр прямо в доме, а значит магазины и все необходимое в шаговой доступности!» - добавил он.

Первые жители, получившие ключи, уже осмотрели квартиры, оценили дизайнерские холлы, стальные двери и лифты бизнес-класса, а самые юные опробовали игровую площадку. Семья Маловых - в числе счастливчиков, которые приобрели квартиру в флагманском строении «Новых садов».

«Мы уже живем в этом комплексе, но теперь наша семья стала больше, и мы решили взять квартиру попросторнее. Мы рассматривали варианты от строительной группы «Рисан» в других районах города, но в итоге остановились на соседнем доме. «Новые сады» нам нравятся, это оптимальный вариант», - рассказала Юлия Малова.

В доме почти 500 квартир, так что выдача ключей продлится несколько дней. Всем жителям назначены своя дата и время. Те, кто хотел бы присоединиться к большой семье «Новых садов», стоит поторопиться, ведь в продаже остались последние квартиры. Выбрать свою можно, позвонив по телефону 51-51-51.

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