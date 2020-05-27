Сетевое издание|18+|Среда|27 мая 2020|16:37
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+15oC
+16oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+22oC
+23oC
Завтра | Ясно |
 

Город

Дворы в жилых комплексах Пензы становятся зеленее

Печать

Владельцы квартир в жилых комплексах от строительной группы «Рисан» в Пензе встретят новоселье в окружении высоких деревьев и ухоженных газонов.

В компании принято решение высаживать сразу крупные растения. Благодаря этому ландшафт с первых дней выглядит таким, каким был задуман дизайнерами.

Все саженцы привезены из-за рубежа. Деревья и кустарники высаживают с соблюдением технологий, правильно укореняют и бережно за ними ухаживают.

Так, двор флагманского строения жилого комплекса «Новые сады» украсили остролистные клены, березы, сирень, лиственницы, японская спирея, можжевельник, рододендрон и вербена. Около подъездов глаз радуют цветы. Новый дом уже сдан и ждет своих жителей. С 1 июня выдаются ключи от новых квартир.

В «Квартете» готовится к сдаче 1-е строение и его двор. Это будет премьера жилого комплекса. Там посадили березы, липы, ели, рябины, клены, барбарис, дерен, кизильник и микс кустарников.

На глазах преображается и двор 10-го строения жилого комплекса «Фаворит». Он задуман интеллектуальным: с зонами для работы, чтения и приятного отдыха. Пространство сделают красивее липы, клены, рябина и сирень. Поэтому жители смогут отдыхать, наслаждаясь прохладой в тени деревьев.

Всем, кто хотел бы приобрести квартиру в жилом комплексе, где все продумано для комфорта, помогут менеджеры отдела продаж по телефону 51-51-51.

Они ответят на все вопросы по проектам и помогут подобрать планировку, а ипотечный брокер бесплатно просчитает самые выгодные варианты ипотеки в крупнейших банках-партнерах и сам направит пакет документов на рассмотрение.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Другие новости региона.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен и присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу.

0
0
0
0
 

Обсуждение новости закрыто

 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». И.о. главного редактора — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.
Пенза

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте