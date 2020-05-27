Дворы в жилых комплексах Пензы становятся зеленее

27.05.2020 | 14:52

Владельцы квартир в жилых комплексах от строительной группы «Рисан» в Пензе встретят новоселье в окружении высоких деревьев и ухоженных газонов.

В компании принято решение высаживать сразу крупные растения. Благодаря этому ландшафт с первых дней выглядит таким, каким был задуман дизайнерами.

Все саженцы привезены из-за рубежа. Деревья и кустарники высаживают с соблюдением технологий, правильно укореняют и бережно за ними ухаживают.

Так, двор флагманского строения жилого комплекса «Новые сады» украсили остролистные клены, березы, сирень, лиственницы, японская спирея, можжевельник, рододендрон и вербена. Около подъездов глаз радуют цветы. Новый дом уже сдан и ждет своих жителей. С 1 июня выдаются ключи от новых квартир.

В «Квартете» готовится к сдаче 1-е строение и его двор. Это будет премьера жилого комплекса. Там посадили березы, липы, ели, рябины, клены, барбарис, дерен, кизильник и микс кустарников.

На глазах преображается и двор 10-го строения жилого комплекса «Фаворит». Он задуман интеллектуальным: с зонами для работы, чтения и приятного отдыха. Пространство сделают красивее липы, клены, рябина и сирень. Поэтому жители смогут отдыхать, наслаждаясь прохладой в тени деревьев.

Всем, кто хотел бы приобрести квартиру в жилом комплексе, где все продумано для комфорта, помогут менеджеры отдела продаж по телефону 51-51-51.

Они ответят на все вопросы по проектам и помогут подобрать планировку, а ипотечный брокер бесплатно просчитает самые выгодные варианты ипотеки в крупнейших банках-партнерах и сам направит пакет документов на рассмотрение.