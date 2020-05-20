«Новые сады» в микрорайоне Арбеково сданы досрочно

20.05.2020 | 12:17

Флагманское строение жилого комплекса комфорт-класса «Новые сады» в микрорайоне Арбеково от строительной группы «Рисан» введено в эксплуатацию с опережением срока. Это стало возможным благодаря ускоренным темпам строительства. Вместо третьего квартала 2020 года разрешение на ввод в эксплуатацию получено во втором, а именно - 27 апреля.

У жителей будет адрес: проспект Победы, 97. Стильный дом переменной этажности находится на возвышенности и заметен из разных точек города. Он стал украшением микрорайона, а его будущие жители окажутся обладателями шикарных видов из окон.

В новом доме жилого комплекса имеется 7 подъездов - 489 квартир, которые почти все уже проданы. Предусмотрено 28 кладовых, а также подземный паркинг на 96 мест. И кладовые, и машино-места можно приобрести на любом этапе, даже после покупки квартиры.

Дизайнерские холлы, лифты бизнес-класса, стальные двери, двухкамерные стеклопакеты на окнах и панорамное остекление лоджий дополняют атмосферу комфорта.

На территории жилого комплекса расположен детский сад, ведется круглосуточное наблюдение.

Двор флагманского строения заслуживает отдельного внимания. Пространство будет разделено на зоны отдыха для детей и взрослых. Во дворе предусмотрено несколько участков с кустарниками и цветниками. В совокупности с Парком Времен, куда можно выходить прямо из двора, это создает настоящий зеленый оазис в оживленном микрорайоне.

Совсем скоро участников долевого строительства пригласят на выдачу ключей. Процесс планируется начать 1 июня. Он займет несколько дней и в этом году пройдет с усиленными мерами предосторожности в связи с эпидситуацией.

При работе с клиентами планируется использовать одноразовые материалы и средства индивидуальной защиты, а после посещения каждого клиента контактные поверхности обрабатывать. Выдача будет организована по индивидуальному графику в режиме одного окна.

Тем, кто еще не успел приобрести квартиру мечты в «Новых садах», менеджеры отдела продаж помогут по телефону 51-51-51.