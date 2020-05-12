Парк в Арбекове признан одним из лучших в России

12.05.2020 | 12:10

Парк Времен в микрорайоне Арбеково города Пензы включен в федеральный реестр лучших практик (проектов) по благоустройству, реализованных в 2019 году в субъектах Российской Федерации.

Он удостоен высокой оценки в номинации «Проект в области городской среды, реализованный силами предпринимателей». Напомним, что место отдыха благоустроено силами строительной группы «Рисан», которая возводит по соседству жилой комплекс комфорт-класса «Новые сады» с выходом в парк.

Концепцию благоустройства парка разработало архитектурное бюро «Вещь!». В центре детского городка появилась обновленная скульптурная композиция «Аисты», которую многие пензенцы помнят с юных лет и считают одним из символов арбековского парка.

Идею проекта продолжает и входная группа в виде необычных светящихся часов. Пензенцам уже полюбилась аллея из фонарей с оранжевыми абажурами и качели для взрослых.

Архитекторы постарались максимально сохранить это место природным и использовали естественное дерево без ярких цветов в большинстве элементов.

Приверженцы здорового образа жизни с момента открытия парка в августе привыкли заниматься на тренажерах в зоне workout и на многофункциональной спортивной площадке с безопасным покрытием, бегать по дорожкам с мощением и гравием.

Это место по-настоящему изменило жизнь многих пензенцев из первых трех строений «Новых садов». Оно мотивирует на приятные вечерние прогулки и занятия спортом.

Кстати, уже в течение месяца ключи от своих новых квартир получат и будущие жители флагманского дома комплекса. Желающим быть в числе счастливчиков стоит поторопиться, потому что в нем осталось всего несколько просторных трехкомнатных квартир.

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