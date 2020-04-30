В жилом комплексе «Фаворит» высадили новые деревья

30.04.2020 | 15:31

Сотрудники управляющей компании высадили молодые деревья на территории жилого комплекса «Фаворит» на Западной Поляне в Пензе накануне Праздника весны и труда.

Высокие саженцы, привезенные из-за рубежа, разместили на двух территориях: там, где находятся разнообразные игровые зоны, и во «Дворе культуры».

Теперь жителей будут радовать пять яблонь сортов «ола» и «роялти». Первые очень востребованны, поскольку обильно цветут весной, покрываясь пышной пеной насыщенно-розовых лепестков. Вторые представляют собой один из самых ярких краснолистных яблоневых гибридов, выведенных исключительно в декоративных целях.

Компанию деревьям составили пять молодых мелколистных лип «ранчо». Жители «Фаворита» смогут любоваться их блестящими ярко-зелеными листьями и наслаждаться медовым ароматом по время цветения.

Самые красивые из высаженных растений - остролистные клены «кримсон сентри». Это стройные деревья с очень плотной кроной, направленными вверх ветвями и некрупными листьями пурпурной окраски, которая сохраняется весь сезон.

Также интересны бело-зеленые клены «фламинго», которые тоже теперь будут украшать двор жилого комплекса. Их листья отличаются бело-розовым окаймлением и красивыми пятнами, из-за которых кажется, что клен усыпан цветами.

На углу «Двора культуры» будут зеленеть три граба. Эти деревья примечательны своим ровным до самой верхушки стволом и необычной конусовидной формой кроны.

В начале мая для озеленения двора сотрудники управляющей компании планируют также высадить микс низкорослых растений разных видов, среди которых будут барбарис и можжевельник.

Уже в этом году будет сдано новое строение жилого комплекса, а значит, появится и новый двор - интеллектуальный: с work-зоной и библиотекой под открытым небом. В нем тоже будут высаживать сразу крупные деревья, в тени которых приятно почитать книгу летним днем.

Выбрать свою квартиру в жилом комплексе «Фаворит» можно с помощью онлайн-консультации. Для этого достаточно позвонить по номеру 51-51-51, после чего персональный менеджер ответит на интересующие вопросы и проведет через весь процесс сделки.