Пензенцев просят помочь зоопарку с кормами для животных

15.04.2020 | 13:19

Из-за ситуации с коронавирусом Пензенский зоопарк до 30 апреля закрыт для посетителей. Учреждение не продает билеты и не получает выручку. Но жизнь животных не прекращается - они нисколько не потеряли аппетита.

По словам заместителя директора Пензенского зоопарка Андрея Солодкова, 40% стоимости кормов для животных покрывают средства городского бюджета, а 60% - прибыль от продажи билетов.

«Так как сейчас посетителей в зоопарке нет, возникла проблема: на корма денег нет. Мы принимаем любую помощь как от физических, так и от юридических лиц, надеемся на содействие торговых сетей, магазинов, индивидуальных предпринимателей. Помочь можно не только финансово: подарком могут быть фрукты, овощи, зерно и даже сено», - уточнил он.

Ежедневно зоопарку требуется 100 кг мяса, 50 кг рыбы, 250-300 кг сена, около 200 кг овощей и другие продукты.

Все желающие могут внести благотворительное пожертвование через Сбербанк Онлайн, набрав в поиске МАУ «Пензенский зоопарк».

Свой вклад в помощь животным внесла строительная группа «Рисан». Компания запросила у учреждения перечень товаров, приобрела их и привезла в зоопарк. В список вошли бананы, яблоки, апельсины, изюм, курага, финики, кедровые орехи, фундук, кукурузная крупа, креветки, подсолнечное масло и сахар.

«Пензенский зоопарк выражает огромную благодарность строительной компании «Рисан» за поддержку. Огромное спасибо вам за то, что не остались в стороне», - сказал Андрей Солодков.