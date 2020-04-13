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Город

Будущая жительница Пензы поделилась опытом выбора квартиры онлайн

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Екатерина Чернышева вместе со своей семьей живет в другом городе, но квартиру решила приобрести в Пензе. Все консультации проходили онлайн.

«Сначала, когда решились на покупку, хотелось понять общий порядок действий с учетом всех нюансов. Конечно, было непонятно, что и как, очень много вопросов, сомнений. Поэтому я все подробно выспрашивала у нашего менеджера Екатерины, которая сопровождала нас на всем пути. Для уточнения некоторых юридических деталей ипотеки на начальном этапе я еще связывалась с ипотечным брокером Алиной», - пояснила она.

По мнению Екатерины Чернышевой, онлайн-консультация почти не уступает обычной.

«Очень подробно мне все разъясняли, пока все в голове не уложилось по полочкам, хотя я порой и повторялась с вопросами и уточнениями. Думаю, разобраться одинаково можно и при личной консультации, и по телефону. Главное - спрашивать все, что хочется, в чем сомнения, что непонятно», - подчеркнула она.

Екатерина добавила, что связь с менеджером они поддерживали в приложении Viber, поэтому выбрать лучшую планировку и получить образцы документов было легко.

«Все вновь возникающие вопросы я задавала через Viber. Таким же образом мы выбирали этаж и подъезд. Мне гораздо проще разобраться, имея перед глазами визуальную информацию, например отличие стоимости, чтобы после разговора еще раз спокойно просмотреть все сообщения и принять решение вместе с мужем», - рассказала она.

В итоге семья Екатерины Чернышевой приобрела трехкомнатную квартиру в строящемся доме жилого комплекса «Ближняя Веселовка» от строительной группы «Рисан».

«Впечатления только положительные! Мы очень рады, что решились на сделку», - уточнила будущая жительница Пензы.

Получить персональную консультацию можно по телефону 8(8412)51-51-51. Менеджер ответит на все интересующие вопросы. Затем консультацию можно будет продолжить в любом удобном приложении: Skype, WhatsApp, Viber или Telegram. Специалист предложит удобный канал коммуникации и объяснит, как это сделать, вышлет планировки и видеоэкскурсии по жилым комплексам.

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