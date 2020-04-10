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Город

Определен лидер по объему строительства в Пензенской области

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Строительная группа «Рисан» заняла первое место в Пензенской области по объему текущего строительства (по данным на 1 апреля). Об этом свидетельствует рейтинг Единого ресурса застройщиков.

Одновременно идет строительство домов общей площадью более 120 тысяч квадратных метров в пяти жилых комплексах компании. Они расположены в разных районах Пензы: жилые комплексы «Олимп» и «Фаворит» - на Западной Поляне, «Новые сады» - в Арбекове, «Квартет» - на ГПЗ-24, «Ближняя Веселовка» - в Тепличном.

Кроме того, в ближайшее время компания запускает два проекта, а также готовится приступить к возведению новых строений в жилых комплексах, которые уже знакомы пензенцам.

По данным портала «Единый ресурс застройщиков», на начало апреля доля компании «Рисан» составила 15,64% от всего объема текущего строительства в Пензенской области. Команда строительной группы считает это хорошим результатом и большой ответственностью.

Переноса сроков нет ни по одному из домов - это важный показатель стабильности и надежности компании. Даже в сложных экономических условиях «Рисан» гарантирует, что сдаст все свои объекты в срок или даже раньше.

Портал заслуженно присвоил компании наилучший рейтинг - 5, который свидетельствует о безупречном соблюдении декларируемого срока ввода жилья. При оценке достижений учитываются все дома, которые введены в эксплуатацию за последние три года.

Компания продолжает строительство объектов даже сейчас, несмотря на ситуацию с коронавирусом. Продажа квартир тоже не прекращается - клиентам доступны онлайн-консультации. Чтобы их получить, нужно позвонить по номеру 8 (8412) 51-51-51.

Персональный менеджер ознакомит клиента с жилыми комплексами, проведет по сайту, поможет выбрать лучший вариант с учетом всех предпочтений, сориентирует по цене, расскажет о планировках и пришлет их клиенту, а также предложит видеоэкскурсии по квартирам. Продолжить общение можно в приложениях Skype, Viber или WhatsApp.

Отзывы клиентов подтверждают, что онлайн-консультации не менее информативны, чем обычные, а для многих даже более удобны. Все менеджеры работают удаленно и готовы помочь выбрать квартиру мечты в режиме онлайн, не покидая дома.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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