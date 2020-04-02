02.04.2020 | 13:47

Возведение всех жилых комплексов от строительной группы «Рисан» в Пензе продолжается.

Изменения, которые разрешают заниматься строительством, внесены в постановление губернатора Пензенской области «О введении режима повышенной готовности».

Согласно документу, ограничения, связанные с режимом самоизоляции, теперь не распространяются на организации, занимающиеся строительством и осуществляющие управление многоквартирными домами.

Управляющий директор строительной группы «Рисан» Сергей Лисовол подчеркнул, что ситуация с коронавирусом никак не отразится на сроках сдачи объектов.

«Когда возникла опасность приостановки работ на время ограничительных мер, мы на всякий случай усилили темпы строительства. Сейчас, благодаря принятому решению, мы можем продолжать возведение жилых комплексов. Мы понимаем, насколько это важно для людей, которые ждут свои квартиры, и не подведем их в это сложное время», - добавил он.

По словам Сергея Лисовола, владельцы получат ключи от своих новых квартир в срок или раньше, чем это планировалось.

«На строительных площадках мы предпринимаем все необходимые меры предосторожности и соблюдаем рекомендации. Вместе с тем, пока строители работают, призываем горожан по возможности оставаться дома и поддерживать режим самоизоляции», - уточнил управляющий директор.

Консультации по приобретению квартир и экскурсии по объектам переведены в онлайн-режим. Получить ответы на все интересующие вопросы по-прежнему можно по телефону 8(8412)51-51-51. Затем взаимодействие с менеджером можно продолжить в любом удобном приложении: Skype, Viber, WhatsApp или Telegram.