20.03.2020 | 12:47

Подъезд - лицо дома, составляющая имиджа его жильцов. В особенности это касается строений бизнес-класса. Дизайнеры Алина Миронова и Яна Москвина, которые занимались холлами новых строений жилого комплекса «Олимп» на Западной Поляне в Пензе, отзываются о проекте очень тепло и считают его интересным.

«Мы работали с большим энтузиазмом, поскольку изначально помещения обещали простор для идей. Мы стараемся принимать решения, которые изменят отношение жителей Пензы к своей среде обитания и привычкам», - уточнила Алина Миронова.

В свою очередь, Яна Москвина обратила внимание на то, что холлы новостроек становятся все более значимым для жильцов пространством.

«Подъезд - это место, с которого начинается дом. Через него мы проходим несколько раз в день, иногда не обращая внимания на окружение. На наш взгляд, чувствовать комфорт важно всегда и везде», - подчеркнула дизайнер.

Входные группы жилого комплекса «Олимп» от строительной группы «Рисан» в Пензе будут с панорамным остеклением. Такие подъезды эстетичны и безопасны. В каждый холл можно попасть с двух сторон - с улицы и из двора. Это удобно для гостей и сохраняет приватность двора.

Лобби нового дома будут отличаться по оформлению от первого строения. Прежде всего речь идет об отсутствии консьержа. Умное оснащение дома делает присутствие дежурного необязательным.

Общественные пространства новых секций имеют разную планировку, конфигурацию и свои технические особенности, но будут выполнены в едином стиле. Общими элементами станут колясочная при входе, санузел с мойкой для лап собак и просторная зона ожидания с мягкими пуфами, зеркалом и живыми растениями.

Цветовая гамма мест общего пользования призвана создать атмосферу спокойствия. Основа пространства - белый фон, дополненный акцентами цвета «антрацит» и крупными плоскостями. Применено мягкое освещение и нейтральные природные оттенки, которые не потеряют актуальности с течением времени.

В отделке используются только высококачественные материалы. Один из них - керамогранит, уложенный с минимально возможным швом. Он не только красив, но также долговечен и прост в уходе. В зонах повышенной эксплуатации керамогранит переходит с пола на плоскости стен: так будут обрамлены лифт и колясочные.

Продуманная навигация в холлах станет приятным дополнением для жильцов и особенно для их гостей. Сориентироваться в незнакомом месте бывает трудно, но в «Олимпе» это будет легко. Здесь предусмотрено все необходимое и даже больше, но при этом нет ненужных деталей.

В полной мере ощутить комфорт холлов жилого комплекса бизнес-класса смогут владельцы квартир. Подобрать идеальный вариант под самые строгие требования помогут менеджеры отдела продаж по телефону 8 (8412) 51-51-51.