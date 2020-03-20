Сетевое издание|18+|Пятница|20 мар 2020|13:43
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+8oC
+9oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+4oC
+5oC
Завтра | Снег |
  84.99  |  $  79.20

Город | Холлы подчеркнут статус жилого комплекса «Олимп»

20.03.2020|12:47
Печать

Подъезд - лицо дома, составляющая имиджа его жильцов. В особенности это касается строений бизнес-класса. Дизайнеры Алина Миронова и Яна Москвина, которые занимались холлами новых строений жилого комплекса «Олимп» на Западной Поляне в Пензе, отзываются о проекте очень тепло и считают его интересным.

«Мы работали с большим энтузиазмом, поскольку изначально помещения обещали простор для идей. Мы стараемся принимать решения, которые изменят отношение жителей Пензы к своей среде обитания и привычкам», - уточнила Алина Миронова.

В свою очередь, Яна Москвина обратила внимание на то, что холлы новостроек становятся все более значимым для жильцов пространством.

«Подъезд - это место, с которого начинается дом. Через него мы проходим несколько раз в день, иногда не обращая внимания на окружение. На наш взгляд, чувствовать комфорт важно всегда и везде», - подчеркнула дизайнер.

Входные группы жилого комплекса «Олимп» от строительной группы «Рисан» в Пензе будут с панорамным остеклением. Такие подъезды эстетичны и безопасны. В каждый холл можно попасть с двух сторон - с улицы и из двора. Это удобно для гостей и сохраняет приватность двора.

Лобби нового дома будут отличаться по оформлению от первого строения. Прежде всего речь идет об отсутствии консьержа. Умное оснащение дома делает присутствие дежурного необязательным.

Общественные пространства новых секций имеют разную планировку, конфигурацию и свои технические особенности, но будут выполнены в едином стиле. Общими элементами станут колясочная при входе, санузел с мойкой для лап собак и просторная зона ожидания с мягкими пуфами, зеркалом и живыми растениями.

Цветовая гамма мест общего пользования призвана создать атмосферу спокойствия. Основа пространства - белый фон, дополненный акцентами цвета «антрацит» и крупными плоскостями. Применено мягкое освещение и нейтральные природные оттенки, которые не потеряют актуальности с течением времени.

В отделке используются только высококачественные материалы. Один из них - керамогранит, уложенный с минимально возможным швом. Он не только красив, но также долговечен и прост в уходе. В зонах повышенной эксплуатации керамогранит переходит с пола на плоскости стен: так будут обрамлены лифт и колясочные.

Продуманная навигация в холлах станет приятным дополнением для жильцов и особенно для их гостей. Сориентироваться в незнакомом месте бывает трудно, но в «Олимпе» это будет легко. Здесь предусмотрено все необходимое и даже больше, но при этом нет ненужных деталей.

В полной мере ощутить комфорт холлов жилого комплекса бизнес-класса смогут владельцы квартир. Подобрать идеальный вариант под самые строгие требования помогут менеджеры отдела продаж по телефону 8 (8412) 51-51-51.

0
0
0
0
 
Гость|20.03.2020 12:58|

Какие такие холопы подчеркнут?

Гость|20.03.2020 13:06|

чего, чего там хохлы перечеркнут?

очки дома забыл - не вижу ни черта...

Гость|20.03.2020 13:09|

а где-бы денег взять а

Гость|20.03.2020 13:11|

чя пойду куплю 3 квартиры

Гость|20.03.2020 13:29|

Подъезд далеко не самый важный критерий при выборе квартиры для думающего человека. Он должен быть чистым - большего от него требовать не имеет смысла. Подъезд на фото нужен по большей части для увеличения стоимости жилья, практической пользы от него не много - понтов больше

Гость|20.03.2020 13:34|

penzainform.ru писал(a):

колясочная при входе, санузел с мойкой для лап собак и просторная зона ожидания с мягкими пуфами, зеркалом и живыми растениями
1) Колясочная - это хорошо, не спорю.

2) От санузла в подъезде кроме увеличения платы за коммуналку польза сомнительная

3) Пуфы и цветы очень быстро придут в непотребное состояние - у россиян менталитет такой.

4) Зеркало если вешать, то исключительно антивандальное.

Гость|20.03.2020 13:37|

Гость писал(a):

3) Пуфы и цветы очень быстро придут в непотребное состояние - у россиян менталитет такой.
С учетом того, что часть квартир займут арендаторы, так и будет, к сожалению - "не моё и не жалко" - так обычно рассуждают квартиранты.

Гость|20.03.2020 13:39|

Гость писал(a):

чего, чего там хохлы перечеркнут?

очки дома забыл - не вижу ни черта...

а я в линзах но тоже прочитал - хохлы

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». И.о. главного редактора — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.
Пенза

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте