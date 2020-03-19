19.03.2020 | 14:33

В Пензе строительная группа «Рисан» планирует благоустроить территорию рядом с будущим кварталом возможностей Upgrade. Речь идет о береге Арбековского пруда на ручье Безымянном.

Основная цель уже разработанной концепции - создание экопарка «Арбековские пруды», сочетающего в себе сохранение и восстановление экосистем, а также появление городского рекреационного объекта нового типа.

В создании инфраструктуры - прогулочных дорожек, променадов и малых форм - преимущественно будут использованы природные материалы. Для обслуживания объекта предложено применять энергосберегающие технологии.

Сначала благоустройством будет охвачена зона от жилого комплекса до воды, а затем намечено развивать территорию на большем удалении.

В первый этап работ включена прибрежная линия протяженностью около 350 метров. Она станет главным планировочным и функциональным элементом всего экопарка. По периметру пруда протянется прогулочная зона с бульваром и велодорожкой.

У входа в экопарк расположится многофункциональная площадь, где будет удобно проводить ярмарки и массовые мероприятия, кататься на роликах или прогуливаться в хорошую погоду. Рядом предлагается открыть пункт проката велосипедов.

Поблизости разместится амфитеатр со сценой для концертов и шоу. В этой части Пензы подобного пока нет, но местные жители давно мечтали о таком.

Самых юных посетителей парка порадуют детская площадка и веревочный парк, тех, кто любит физкультуру, - зона воркаут, а тех, кто ценит спокойствие, - территория тихих игр. Отдельно предусмотрено место для йоги и уличных танцев - все категории жителей найдут занятие по душе и не будут мешать друг другу.

На площади задумано установить необычный арт-объект - солнечные часы. Неподалеку от него будет расположена смотровая площадка, возвышающаяся над основным уровнем прогулочной зоны.

Таким образом, уже через пару лет территория около пруда станет любимым местом горожан и обретет новую жизнь.

Больше всего повезет обладателям квартир в квартале возможностей Upgrade. Они смогут проводить свободное время не только во дворе, но и на берегу чистого и благоустроенного водоема в двух шагах от дома.

Кстати, проектные решения домов выполнены так, чтобы обеспечить наибольшее количество квартир с видом на пруды и панораму города.

Приобрести жилье в новом ЖК от строительной группы «Рисан» можно будет уже совсем скоро. Чтобы не пропустить старт продаж, стоит оставить предварительную заявку по номеру 8(8412)51-51-51.