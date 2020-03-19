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Город | «Рисан» займется благоустройством берега Арбековского пруда

19.03.2020|14:33
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В Пензе строительная группа «Рисан» планирует благоустроить территорию рядом с будущим кварталом возможностей Upgrade. Речь идет о береге Арбековского пруда на ручье Безымянном.

Основная цель уже разработанной концепции - создание экопарка «Арбековские пруды», сочетающего в себе сохранение и восстановление экосистем, а также появление городского рекреационного объекта нового типа.

В создании инфраструктуры - прогулочных дорожек, променадов и малых форм - преимущественно будут использованы природные материалы. Для обслуживания объекта предложено применять энергосберегающие технологии.

Сначала благоустройством будет охвачена зона от жилого комплекса до воды, а затем намечено развивать территорию на большем удалении.

В первый этап работ включена прибрежная линия протяженностью около 350 метров. Она станет главным планировочным и функциональным элементом всего экопарка. По периметру пруда протянется прогулочная зона с бульваром и велодорожкой.

У входа в экопарк расположится многофункциональная площадь, где будет удобно проводить ярмарки и массовые мероприятия, кататься на роликах или прогуливаться в хорошую погоду. Рядом предлагается открыть пункт проката велосипедов.

Поблизости разместится амфитеатр со сценой для концертов и шоу. В этой части Пензы подобного пока нет, но местные жители давно мечтали о таком.

Самых юных посетителей парка порадуют детская площадка и веревочный парк, тех, кто любит физкультуру, - зона воркаут, а тех, кто ценит спокойствие, - территория тихих игр. Отдельно предусмотрено место для йоги и уличных танцев - все категории жителей найдут занятие по душе и не будут мешать друг другу.

На площади задумано установить необычный арт-объект - солнечные часы. Неподалеку от него будет расположена смотровая площадка, возвышающаяся над основным уровнем прогулочной зоны.

Таким образом, уже через пару лет территория около пруда станет любимым местом горожан и обретет новую жизнь.

Больше всего повезет обладателям квартир в квартале возможностей Upgrade. Они смогут проводить свободное время не только во дворе, но и на берегу чистого и благоустроенного водоема в двух шагах от дома.

Кстати, проектные решения домов выполнены так, чтобы обеспечить наибольшее количество квартир с видом на пруды и панораму города.

Приобрести жилье в новом ЖК от строительной группы «Рисан» можно будет уже совсем скоро. Чтобы не пропустить старт продаж, стоит оставить предварительную заявку по номеру 8(8412)51-51-51.

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Гость|19.03.2020 14:48|

Отлично! Даешь альтернативу терновскому пляжу!

Гость|19.03.2020 15:01|

Еще более платную альтернативу.

Гость|19.03.2020 15:10|

комары в подарок...

Гость|19.03.2020 15:16|

Самые отмороженные дебилы купались и продолжают купаться в этом болоте.

Гость|19.03.2020 15:23|

Гость писал(a):

Гость|19.03.2020 15:16|

Самые отмороженные дебилы купались и продолжают купаться в этом болоте.

Надеюсь, ты то не отмороженный дебил?

Гость|19.03.2020 15:23|

Хана прудам.

Гость|19.03.2020 15:44|

Гость писал(a):

Хана прудам.
Че это? Может хоть появится нормальный пляж и набережная.

Гость|19.03.2020 15:55|

берегу чистого и благоустроенного водоема в двух шагах от дома

Где там чистая вода? Утопленники сплошные, роспотреб надзор закрывает пляжи. Купаться запрещают.

Гость|19.03.2020 16:05|

Кто интересно выдал и разрешение на это, фамилию в студию! Пенза должна знать своих героев! Может посадят потом как депутатов в нижнем..

Имя: Гость
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