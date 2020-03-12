12.03.2020 | 17:59

Строительная группа «Рисан» запустила новый благотворительный проект. Он получил название «Рисан. Вдохновение». В его рамках компания организовала творческие занятия с учениками пензенской школы-интерната № 1.

Около 180 детей и подростков получили возможность развивать свои способности к эстрадным танцам и театральному мастерству.

Партнерами проекта выступили спортивный клуб FitUp, Пензенский колледж искусств и театр «Кириллица».

Одним из ярких событий программы уже стал театральный квест. Его для учеников провели студенты четырех направлений колледжа: «Этнохудожественное творчество», «Хореографическое творчество», «Театральное творчество», «Социально-культурная деятельность».

Молодые люди разделили учеников на группы и провели для них игры и мастер-классы. Школьники смогли потанцевать, сыграть в старинную игру, представить себя в непривычных ситуациях и немного поозоровать.

Во время квеста за учениками наблюдал художественный руководитель театра «Кириллица» Константин Бутин. Он будет обучать ребят азам актерского мастерства. К концу мая школьники представят зрителям художественное чтение и инсценировку.

Параллельно каждый класс занимается эстрадными танцами с хореографом спортивного клуба FitUp Алиной Лариной. Результаты занятий они тоже продемонстрируют на отчетном концерте.

Строительная группа «Рисан» в рамках своих благотворительных программ и ранее оказывала поддержку детям, находящимся в трудной жизненной ситуации. Как правило, помощь была материальной и заключалась в ремонте или приобретении оборудования для учреждений, в которых они пребывают.

Компания решила не останавливаться на этом и углубить взаимодействие, взяв шефство над школой-интернатом и разработав программу, направленную на творческое развитие детей. Она рассчитана на весь 2020 год.