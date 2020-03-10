10.03.2020 | 16:48

Обычно в новых домах застройщики ставят двери эконом-класса с расчетом на то, что при ремонте собственник купит новую на свой вкус. Но СГ «Рисан» сразу устанавливает качественные металлические двери.

Это важно, потому что, во-первых, одинаковые двери формируют единый стиль мест общего пользования: все двери смотрятся гармонично вместе с интерьером и не выбиваются из общей концепции.

Во-вторых, при покупке жилья нет лишних расходов. Новосел сразу получает квартиру с дверью, стоимость (с установкой) которой в розницу составляет около 30 тыс. рублей.

В-третьих, жителям уже не нужно тратить время и деньги на доставку, установку и саму дверь. Для них выбран качественный вариант с учетом всех пожеланий от владельцев квартир в более ранних строениях.

В строящихся домах «Фаворита», «Олимпа» и «Квартета» конструкция дверей будет аналогичной. Внутренняя панель двери - толщиной 10 мм, цвета светлый сандал, с легкой универсальной фрезеровкой. Этот вариант нейтральный и подходит к белым, серым, бежевым интерьерам в стилях хай-тек, модерн, минимализм и классика.

При желании внутреннюю панель можно заменить, обратившись в «Двернофф». Специалисты компании знают размеры полотна и проводят все работы не более чем за 1,5 часа без вывоза двери: ее снимают с петель, меняют панель на лестничной клетке и вешают обратно.

На двери два контура уплотнения. Толщина полотна составляет 100 мм. Дверь и коробка утеплены минватой или минплитой плотностью не менее 50 кг на кубометр, что добавляет шумо- и теплоизоляции.

Внешняя панель будет толщиной 10 мм в цвете графит, как и наличники. Для каждого жилого комплекса разработали уникальный дизайн внешней панели со своей изюминкой.

То, что компания движется в правильном направлении, подтверждает реакция жителей на вручении ключей. Впервые увидев свою новую квартиру, многие особенно отмечают красивые и качественные двери. Более того, к поставщику уже неоднократно обращались их гости и друзья с просьбой изготовить для них «двери, как у «Рисана».

Кстати, совсем скоро выставочные образцы дверей можно будет увидеть в техноруме ЖК «Олимп». Записаться на личную консультацию и выбрать квартиру, в которой все продумано для комфорта, можно по телефону 51-51-51.