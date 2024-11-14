Николай Кузяков: Нужно всегда отстаивать свою точку зрения

14.11.2024 | 11:08

Недавно основатель крупной пензенской компании Николай Кузяков вернулся из Китая, где работал в составе правительственной делегации Пензенской области. А уже на этой неделе он в Москве - участвует в мероприятиях Палаты молодых законодателей при Совете Федерации РФ. Наша беседа состоялась накануне его визита в столицу.

Молодой, амбициозный, ответственный, неравнодушный. Бизнесмен, меценат, депутат, отец троих детей. Житель Пензы, искренне любящий свой город. Это все о нем - о Николае Кузякове.

На международном уровне

- Николай Иванович, расскажите о поездке в Китай. Насколько важно международное сотрудничество для нашего региона?

- Я был в Китае как представитель бизнеса в составе официальной делегации Пензенской области. На многочисленных встречах мы говорили об инвестиционном потенциале нашего региона, укреплении торговых связей, развитии промышленной кооперации. Важно, что между городами Пензой и Сяньяном подписан план мероприятий по сотрудничеству, рассчитанный на 2024-2026 годы.

Познакомились с опытом зарубежных компаний, специализирующихся в различных областях. Например, побывали на производстве автономных погрузчиков, увидели, как робототехника и искусственный интеллект трансформируют индустриальный ландшафт.

Посетили строительную компанию, где нам представили грандиозный проект идеального с точки зрения создания комфортной среды города, рассчитанного на 1,2 миллиона жителей.

Компания, которой я руковожу, подписала договор о сотрудничестве с корпорацией «Ай Цзюй». Эта ведущее предприятие КНР в области сельского хозяйства, владелец сети из 1 000 магазинов. Корпорация заинтересована в закупке сельхозсырья и продовольственных товаров пензенских производителей. В том числе и у нашей компании.

- Предполагали ли вы такой масштаб сотрудничества, когда начинали свой бизнес?

- Прежде всего у нас семейный бизнес. Из скромного производства вместе мы выросли в одно из крупнейших кондитерских предприятий Приволжского федерального округа.

Нам бизнес не передавали по наследству, предприятие создавали вшестером: родители, мы с братом Павлом и наши супруги. Сначала был цех сахарного печенья в 50 квадратных метров. Первая рабочая бригада - родители, я, брат и наши на тот момент будущие жены. Сами месили тесто, стояли за кондитерским станком…

Сегодня в нашей группе компаний - сотни сотрудников, мы экспортируем продукцию в 12 стран мира. Это большая ответственность. И мы не собираемся останавливаться на достигнутом.

Витамины – детям

- Вместе с тем вы активно занимаетесь политической и общественной деятельностью. Дважды встречались с президентом нашей страны, на этой неделе отправляетесь в Москву - на мероприятия Палаты молодых законодателей при Совете Федераций...

- Совершенно верно: два года назад я стал одним из молодых парламентариев, вхожу в комитет по аграрно-продовольственной политике и природопользованию.

На этот раз пленарное заседание палаты пройдет при участии председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко, представителей федеральных органов исполнительной власти. Вместе будем обсуждать наши законодательные инициативы.

- Какой проект вы планируете представить?

- Мой проект посвящен теме здоровья школьников. Дело в том, что дети, проживающие в средней полосе России и севернее, испытывают дефицит витаминов и микроэлементов. Мы провели исследование на витамин D в одном классов школы, расположенной рядом с нашей фабрикой. Оказалось, что у всех 25 учеников его критически мало.

В СанПиНе прописано: в регионе, где выявлена данная проблема, должны применять продукты и напитки, обогащенные витаминами и микроэлементами. Но на федеральном уровне нет перечня таких регионов и порядка проведения исследований. Нормы не работают. Значит, нужно актуализировать закон, ввести в диспансеризацию обязательную диагностику для определения показателей витаминов, выявить субъекты РФ, эндемические по нехватке микроэлементов, сделать федеральную программу по витаминизации питания детей.

Начать можно с пилотного проекта в Пензенской области, чтобы продемонстрировать эффективность такого подхода: ученикам 5-11-х классов на завтраки и обеды давать обогащенные витаминами и микроэлементами напитки (воду, морс, компот) и продукты (печенье, хлебцы); на начальном и завершающем этапах провести медицинское обследование, чтобы посмотреть, как повлияло витаминизированное питание на состояние здоровья детей.

Параллельно должна проходить информационная кампания по популяризации здорового питания среди школьников, их родителей, персонала образовательных учреждений - встречи, беседы.

От правильно выстроенной профилактической, просветительской работы зависит будущее нашей страны. Это не просто слова. Напомню: согласно указу Президента РФ, первая национальная цель развития России - сохранение населения, укрепление здоровья и повышение благополучия людей, поддержка семьи.

Известно, что сбалансированное питание - ключевое условие нормального функционирования человеческого организма, особенно в период роста и развития. Проще говоря, то, как питается ребенок, влияет на состояние его здоровья в будущем, когда он станет взрослым. Поэтому этот проект крайне важен.

Встречи с президентом

- Почему в свое время вы решили баллотироваться в городскую думу?

- Для меня общественная деятельность является стимулом к работе. В 2019 году выиграл Гран-при премии «Немалый бизнес», после чего дважды встречался с президентом нашей страны Владимиром Путиным.

Конкурс «Немалый бизнес» проводил уполномоченный по защите прав предпринимателей Борис Титов. Было заявлено 15 тысяч предпринимателей, победителями в тех или иных номинациях стали только 8. Нас пригласили на встречу с Владимиром Путиным, мы говорили о молодых предпринимателях, задачах, которые стоят перед бизнесом, а также о проблемах, с которыми он сталкивается.

Вскоре губернатор области предложил мне участвовать в выборах в гордуму. Наша фабрика работает на двух площадках - в Заречном и Ахунах, среди сотрудников много жителей 14-го округа. Возможностей у депутата представлять их интересы на уровне города больше, чем у общественника. Кроме того, я не боюсь общаться на разных уровнях власти, отстаивать свою точку зрения.

- Когда состоялась вторая встреча с президентом?

- На его большой пресс-конференции. Я задавал вопрос о работе надзорных органов. На тот момент Пенза входила в топ-1 территорий Приволжского федерального округа по количеству проверок. Причем часть из них не была согласована с прокуратурой.

После того как озвучил проблему, количество проверок малого и среднего предпринимательства резко снизилось. Да, это связано и с введенным мораторием, но ощутимое сокращение началось до принятия данного решения.

Интересы жителей в приоритете

- В этом году вы снова принимали участие в выборах и второй раз вошли в состав городской думы. Почему решили продолжать депутатскую деятельность?

- Не мог оставить незавершенные дела в моем округе. К сожалению, не все проблемы можно решить одномоментно, требуется целенаправленная, последовательная работа.

Опыт показал: город будет развиваться только при условии конструктивного взаимодействия всех уровней власти, сотрудничества депутатского корпуса Пензенской городской думы, Законодательного собрания области, Государственной думы, представителей Совета Федерации. Ведь нас, представителей партии «Единая Россия», большинство. Значит, надо работать одной командой. Безусловно, при этом приоритетом должны быть интересы жителей.

Хочу сказать слова благодарности нашим избирателями. Несмотря на нападки политиков-популистов, мы одержали победу. Вместе с тем городской власти все еще нужна перезагрузка (в хорошем смысле слова), необходимы новые принципы работы.

- Что требуется изменить?

- Считаю, что пришло время заняться долгосрочными программами развития города, планировать на перспективу. Пензе необходима программа «Безопасный цифровой город» - внедрение современных технологий, таких как системы видеонаблюдения, умные светофоры и мониторинг общественных мест. Это позволит эффективно контролировать ситуацию в городе, предотвращать преступления.

Нужно вводить прием обращений граждан через одно цифровое окно, с присвоением статуса обращения и публикацией ответов. Необходимо, чтобы все управляющие компании, ресурсоснабжающие организации и районные администрации работали в рамках одной программы, что позволит лучше взаимодействовать с жителями.

Город развивается, пришло время изменить правила благоустройства, чтобы владельцы коммерческих помещений ухаживали за прилегающей территорией.

Через несколько лет Пензе исполняется 365. Это большая дата, под нее можно выбивать финансирование в бюджетах разных уровней. Но необходимы конкретные проекты - на что требуются деньги.

Вспомните: к 350-летию города было построено новое здание Пензенской областной филармонии. Давайте и на этот раз замахнемся на что-то масштабное, действительно необходимое Пензе. Создадим организационный комитет, разработаем стратегию, чтобы привлечь максимально возможное количество средств из федерального бюджета. Вовлечем в реализацию проекта предпринимательское сообщество города и области.

Под юбилей можно получить финансирование и на проекты, необходимые для улучшения качества жизни пензенцев. Например, привести в порядок коммунальную инфраструктуру города. Не забывать и про социальные объекты, продолжать возведение детских садов, школ в районах с интенсивной застройкой, реконструкцию скверов и парков.

Крайне важный для города проект - строительство «Большого сурского диаметра». Автомобильная дорога с возможностью выезда из каждого района города снизит транспортную нагрузку на центральную часть Пензы, перераспределит транспортно-грузовой поток и изменит схему движения городского общественного транспорта. Маршруты станут более удобными для пассажиров.

Наш город удачно расположен логистически, и мы не должны упускать возможность развивать туристический потенциал. Считаю, что нужно привлечь предпринимательское сообщество и совместно с ним разработать туристическую программу. Многие предприниматели обращаются ко мне с интересными инициативами, и я верю, что при комплексном подходе мы сможем реализовать уникальные проекты, аналогов которым нет в России.

Мы можем сделать Пензу городом, привлекательным для жизни. Нужно стремиться к тому, чтобы в юбилейный год стать городом-полумиллионником. Чтобы люди переезжали к нам, работали здесь, жили, создавали семьи, растили детей. И затем нельзя терять динамику, важно продолжать рост и развитие. Отмечу: когда население города составляет 500 тысяч человек - это уже другие бюджетные ассигнования, другие возможности.

Именно от нас зависит, каким оставим город нашим детям, внукам. Им здесь жить. Давайте вместе создавать будущее Пензы!

Николай Кузяков родился в Пензе в 1986 году. В 2004-м окончил гимназию № 44, в 2009-м - Пензенский государственный университет (направление «Менеджмент»).

В 2005 году стал основателем кондитерской компании. С 2017-го является членом общественного совета Министерства экономики Пензенской области.

В 2018 году стал победителем регионального этапа конкурса «Бизнес Успех», в 2019-м получил Гран-при премии «Немалый бизнес», победил на федеральном этапе конкурса «Бизнес Успех» в номинации «Народный предприниматель».

В 2019, 2024 гг. избран депутатом Пензенской городской думы.

Входит в палату молодых законодателей при Совете Федерации; координатор партийного проекта «Цифровая Россия». Основатель благотворительного фонда «Добрый Ваня».

Женат, трое детей.

Занимается общественной деятельностью, является спикером на форуме «РИФ» (г. Сочи), «ПМЭФ» (г. Санкт-Петербург), участвует в благотворительных спектаклях. Ведет здоровый образ жизни, имеет золотой знак отличия «ГТО».