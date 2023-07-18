Пензенцам рассказали, как воспользоваться дачной амнистией

18.07.2023 | 16:57

О том, как владельцы недвижимости могут воспользоваться дачной амнистией и что им нужно знать о своих правах и обязанностях, рассказала руководитель Управления Росреестра по Пензенской области Оксана Романова.

Прямой эфир, организованный центром управления регионом, прошел во вторник, 18 июля.

- Оксана Анатольевна, напомните, пожалуйста, что такое дачная амнистия.

- Первая дачная амнистия была принята в 2006 году. Это федеральный закон, который упрощает регистрацию недвижимости на индивидуальные жилые дома, садовые дома, гаражи и бани, на земельные участки, предназначенные для ИЖС, ведения садоводства и огородничества.

Затем была принята дачная амнистия, названная в народе 2.0. Она продлевает дачную амнистию до 1 марта 2031 года и вносит некоторые изменения, касающиеся оформления прав на земельные участки. Первая дачная амнистия идет «от земли»: если есть документы на земельный участок, то можно в упрощенном порядке оформить право собственности на жилой дом. Дачная амнистия 2:0 идет от обратного: если есть документы на дом, построенный до 14 мая 1998 года, но гражданин никак не может зарегистрировать свое право собственности, он имеет право в администрации бесплатно получить земельный участок для оформления данного жилого дома.

Имея на руках техпаспорт и документы о том, что гражданин там зарегистрирован, оплачивал коммунальные услуги, он обращается в администрацию и пишет заявление о предоставлении бесплатного земельного участка.

- Много ли жителей региона воспользовались дачной амнистией?

- Порядка 60 тысяч человек. По нашим подсчетам, более 120 тысяч еще могут воспользоваться. Но эта цифра не окончательная, потому что это может сделать не только гражданин, который давно владеет земельным участком, но и тот, кто обратился в администрацию, выбрал участок для строительства, возвел дом и воспользовался дачной амнистией для его регистрации.

- Какие документы нужны и куда идти?

- Если у гражданина есть на руках постановление о предоставлении земельного участка в собственность либо свидетельство о праве собственности (до 1998 года они выдавались в администрациях), он может обратиться к нам за регистрацией либо сначала земельного участка, если дом еще не построен, либо одновременно земли и дома.

Делается это так. Хозяин недвижимости вызывает кадастрового инженера, который готовит ему технический план, и они обращаются в МФЦ с данными документами, пишет заявление, оплачивает 350 рублей пошлины и при необходимости прикладывает документы. Специалисты МФЦ заверяют документы электронно-цифровой подписью и передают их сканы в Росреестр. Регистратор проводит регистрацию, и, как только права будут зарегистрированы, выписка о праве поступает на страницу гражданина на сайте госуслуг.

- Что делать, если наследники обнаружили, что документы на дачу их родителей не оформлены, а то и вовсе утеряны?

- Я рекомендую позвонить к нам в приемную по телефону 55-22-79 и конкретно озвучить адрес объекта, чтобы мы посмотрели: возможно, ранее возникшее право у нас внесено в реестр. Тогда мы дадим совет, где получить эти документы - они могут быть как у нас, так и в архиве. В таких случаях мы действуем точечно.

- Нередко пожилые люди перестают ездить на дачу в силу возраста. Но и штрафы за брошенную недвижимость им тоже платить не хочется. Есть ли выход из ситуации?

- У гражданина есть право отказаться от своей собственности на земельный участок. Но здесь есть нюансы. Если на земле нет объекта недвижимости, то гражданин приходит в МФЦ и пишет заявление об отказе от права собственности, предъявляя документы. В этом случае участок переходит в муниципальную собственность.

Если все же есть какое-то зарегистрированное строение, то предварительно придется снести этот объект и только потом уже заниматься землей.

А самый простой способ - продать этот участок с недвижимостью. Сейчас есть спрос на дачные участки.

- Правда ли, что из законодательства исчезло понятие «дачный участок»?

- Да. Дачные участки приравняли к садовым. Теперь есть «садовый участок» и «огородный участок». Чем они отличаются? На садовом можно строить капитальные строения, в том числе жилой дом. А на огородном запрещено производить строительство, но можно устанавливать некапитальные объекты – например, теплицу для выращивания растительных культур.

- Что вы посоветуете тем, кто планирует приобрести садовый участок с неоформленным строением?

- Покупая участок, удостоверьтесь, в собственности ли он, уточнена ли его площадь. Если есть объект недвижимости, но он не отражен в выписке ЕГРН, должны возникнуть вопросы. В таком случае лучше рекомендовать продавцу сначала узаконить этот объект и впоследствии продавать вместе с земельным участком. Потому что при проведении экспертизы специалист увидит, что есть объект, но он не продается, и в регистрации договора купли-продажи будет отказано.

Если же вы видите, что стоит какой-то маленький сарайчик, то это не объект капитального строения. Но в любом случае нужно посмотреть выписку: если отметок о нем нет, то можно покупать земельный участок.

И все-таки сейчас тенденция такая: прежде чем покупать, все требуют межевания. Люди хотят видеть границы, чтобы впоследствии не конфликтовать с соседями. Хотя запрета на покупку неотмежеванного участка нет.

- Правда ли, что за продажу сведений из ЕГРН положены штрафы?

- Да. С 9 мая 2023 года вступил в силу закон о штрафах за перепродажу таких сведений. Штрафы достаточно большие - от 40 тысяч рублей и выше в зависимости от того, кто продавал сведения о недвижимости. Выдача информации платная, за каждый объект недвижимости надо платить. Умельцы создают сайты-двойники Росреестра, поэтому лучше официально запросить необходимую информацию в МФЦ или на госуслугах.

Уточню, что с 1 марта информация о физических лицах закрыта. Вы не можете просто так получить сведения о владельце, например, соседней квартиры. Эти сведения вы можете получить у нотариуса, доказав, что они вам необходимы - например, сосед буянит или затапливает вас. Но и нотариус не даст вам выписку - он просто откроет сведения о владельце.