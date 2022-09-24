Актуальное о мобилизации: льготы для семей, увольнение, вакцинация

24.09.2022 | 14:51

Появились ответы на актуальные вопросы о частичной мобилизации. В субботу, 24 сентября, их опубликовал телеграм-канал «Объясняем. Пензенская область». Обращения поступали на многоканальный номер 122.

- Какие льготы положены семьям мобилизованных?

- Некоторые льготы, положенные призванным по мобилизации (имеют статус военнослужащих по контракту), распространяются и на членов семьи: бесплатный проезд к месту службы, подъемное пособие в размере 25% оклада военнослужащего на каждого члена семьи, жилищное и медицинское обеспечение.

Также предусмотрена социальная защита членов семей военнослужащих, потерявших кормильца (возникает право на пенсию).

- Будут ли введены квоты по регионам и субъектам или организациям, в том числе бюджетным, и какие?

- Квоты по численности призываемых из запаса не устанавливаются. Каждому региону определено отдельное мобилизационное задание, и оно зависит от количества граждан, состоящих на воинском учете в субъектах РФ.

- Будет ли производиться бронирование работников промышленных предприятий (закрепление работников за конкретным видом деятельности и местом работы)?

- Да, будет. Система бронирования существует и действует в постоянном режиме, этот процесс никак не связан с мобилизацией. Списки ведутся постоянно.

Граждане, подлежащие бронированию, освобождаются от призыва на военную службу по мобилизации и последующих призывов в военное время на время предоставленной отсрочки.

В первую очередь это касается работников организаций оборонно-промышленного комплекса.

- Будет ли вводиться мобилизация для предприятий с точки зрения изменения режима работы, выполнения дополнительных или иных работ?

- Основным отличием частичной мобилизации от общей является выполнение не всего комплекса мероприятий, предусмотренных мобилизационным планом, а только его части. Указом Президента РФ о частичной мобилизации перевод экономического комплекса страны (предприятий) на особый режим работы не предусматривается.

- Можно ли жить на даче / снимать квартиру без постановки на учет по месту жительства?

- Вне периода мобилизации без постановки на воинский учет возможно проживать в месте, отличном от места регистрации, не более 3 месяцев (ст. 8 Федерального закона от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе»). В период частичной мобилизации для этого требуется разрешение военного комиссариата.

- Как можно уволиться со службы в случае частичной мобилизации?

- В период частичной мобилизации действуют следующие основания увольнения с военной службы:

а) по возрасту - по достижении предельного возраста пребывания на военной службе;

б) по состоянию здоровья - в связи с признанием военнослужащих военно-врачебной комиссией негодными к военной службе, за исключением изъявивших желание продолжить военную службу на воинских должностях, которые могут замещаться указанными военнослужащими;

в) в связи со вступлением в законную силу приговора суда о назначении наказания в виде лишения свободы.

- Куда жаловаться, если забирают, а я не подхожу?

- Пожаловаться на действие или бездействие сотрудников военкомата можно начальнику военкомата, а также в вышестоящий комиссариат, прокуратуру или суд.

- Можно ли будет остаться служить в рядах ВС РФ после завершения СВО?

- Да. После демобилизации можно будет заключить контракт.

- В какие войска определят служить? Можно ли будет выбрать род войск?

- Мобилизованные граждане будут назначаться на воинские должности в соответствии с припиской или, при ее отсутствии, с учетом имеющейся военно-учетной специальности и ранее полученного опыта прохождения военной службы.

- Будут ли сняты ковидные ограничения в связи с мобилизацией?

- Федеральных ограничений на данный момент нет. Решения о введении/снятии тех или иных противоэпидемических ограничений на региональном уровне принимают главы субъектов РФ.

Большая часть антиковидных ограничений на федеральном уровне (масочный режим, запрет на работу общепита в ночное время, социальная дистанция и т. д.) снята в соответствии с постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 20 июня 2022 года.

- Будут ли обязательно прививать всех, кого мобилизуют?

- Медицинское обслуживание военнослужащих является приоритетом для государства. В соответствии с постановлением главного санитарного врача Минобороны России от 18 июня 2021 года № 129 обязательная иммунизация распространяется на все категории военнослужащих, в том числе призванных по мобилизации.

Вакцинация необходима для предотвращения возникновения каких-либо эпидемий. Поэтому она обязательна для призывников и военнослужащих и проводится согласно календарю прививок и по эпидемиологическим показаниям.

- Будут ли призывать врачей?

- Все медицинские специальности являются военно-учетными, а медицинские работники могут подлежать мобилизации.

Медработников планируется призывать согласно мобилизационным заданиям и предписаниям.

При этом мобилизационные задания отнесены к сведениям в области государственной тайны.

Мобилизационные предписания выдаются гражданам в военных комиссариатах, об их наличии проставляется отметка в военном билете.

- Обяжут ли банки пересматривать в сторону заемщика договоры ипотеки, если довольствие по контракту мобилизованного будет меньше его зарплаты, при которой он заключал ипотечный договор? Будут ли как-то обеспечивать в этом смысле права заемщиков?

- Банк России уже рекомендовал банкам разработать специальные программы кредитных каникул и реструктуризации для граждан, призванных по мобилизации.

Также регулятор рекомендовал не начислять по договорам с мобилизованными заемщиками неустойку (штрафы, пени), не предъявлять требования о досрочном исполнении обязательств, приостановить взыскание просроченной задолженности или ипотечного жилья, не выселять из ипотечного жилья, на которое ранее было обращено взыскание.