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Брифинги

Семь правил, как не потерять сбережения в кризис

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Семь простых правил помогут не потерять накопления в период экономического кризиса.

Правило № 1: в период кризиса нужно принимать все решения обдуманно, особенно если они связаны с деньгами. Например, еще недавно люди скупали валюту по завышенным ценам, а спустя две недели курс резко упал. Паника привела лишь к тратам. Вывод: не нужно торопиться принимать решение - сначала изучение информации.

Например, после ограничений, введенных рядом иностранных компаний, на одном из сайтов объявлений появилось множество предложений по переводу денег европейским поставщикам, оплате счетов, налогов и иностранных интернет-сервисов вроде Netflix.

Жертвой такой «помощи» стал один из жителей Пензы. Мужчине предложили оплатить пакет программ Adobe, который временно приостановил работу с пользователями из России, за половину от стоимости месячной подписки. Мошенник после получения денег просто исчез.

Правило № 2 прямо вытекает из первого совета: необходимо тщательно проверять все источники информации. Особенно осторожно нужно относиться к призывам совершить какие-либо действия с большими суммами денег. Следует критически подходить к статьям без указания конкретного источника информации, фамилии и должности эксперта, перегруженным финансовой терминологией, с орфографическими и пунктуационными ошибками. Ответы на главные вопросы можно найти на сайтах Банка России и Правительства РФ.

Правило № 3: следует опасаться мошенников. В любые кризисы появляется множество желающих нажиться на панике. Злоумышленники постоянно придумывают новые схемы, встраиваясь в новостную повестку. Поэтому не нужно спешить совершать манипуляции с деньгами, особенно если на связи незнакомцы. Расчет мошенников всегда строится на том, чтобы убедить человека действовать немедленно. Лучше взять паузу, подумать, посоветоваться с кем-либо.

Ярким примером может послужить ситуация, в которую попала жительница Пензы. Мошенники получили информацию о том, что родственники женщины находятся за границей, где россиянам ограничили возможность оплаты картами. Аферисты отправили ей сообщение якобы от имени родственника с номером счета, чтобы она перевела необходимую сумму на него для дальнейшей передачи наличных. Женщину спасла лишь бдительность, она вовремя связалась с родственниками и деньги переводить не стала.

Правило № 4: делать покупки на холодную голову, совершать их по мере необходимости. Не стоит закупаться на год вперед товарами повседневного спроса, которые производятся из российского сырья.

Так, во всех регионах России из-за паники люди стали скупать товары. Это приводит к тому, что их не успевают привозить, цены растут, а в итоге возникает дефицит. Он пройдет вместе с ажиотажем, как это было в начале пандемии, когда люди тоже запасались впрок продуктами.

С автомобилями и бытовой техникой сложнее: здесь доля импорта была высока и сильный рост цен неизбежен. Но это не повод бежать в магазин за третьим телевизором, если на самом деле он не очень нужен. Лучше вложиться в «вечные ценности» - здоровье и образование.

Правило № 5: не давать инфляции обесценить сбережения. В этот период разумнее перевести деньги на вклад или накопительный счет, не держать их дома или на текущем счете с нулевой ставкой. Следует обратить внимание на накопительные счета: от вкладов они отличаются тем, что проценты по ним начисляются ежемесячно, а значит, клиент не сильно потеряет, если решит снять деньги. При этом ставки по накопительным счетам во многих банках ненамного ниже, чем по вкладам.

Правило № 6: к инвестициям и кредитам сейчас нужно относиться с повышенной осторожностью. При таких высоких ставках кредиты оправданны лишь на короткие сроки и в тех случаях, когда без них действительно никак не обойтись. Рост ставок - временная антикризисная мера. Когда ситуация достаточно стабилизируется, ставки будут снижаться.

Кризис обычно рассматривается как возможность купить подешевевшие акции с расчетом на их быстрый рост в период восстановления экономики, но в настоящее время ситуация нестандартна. Переоценка российских активов еще не завершена, рынок ищет нового равновесия, а оно зависит от множества факторов, в том числе еще не проявившихся.

Поэтому любые вложения в ценные бумаги сейчас особенно рискованны. Чего точно ни в коем случае нельзя делать, так это инвестировать на заемные средства или все свои деньги.

Правило № 7: если нечем платить по долгам, то есть возможность взять передышку - воспользоваться кредитными каникулами. Например, государство дает в такой период отсрочку по платежам. По закону, до 30 сентября граждане и предприятия малого и среднего бизнеса могут подавать требования об отсрочке платежей по кредитам и займам на срок до полугода.

Человеку необходимо будет доказать снижение своих доходов (как минимум на 30%), а бизнес должен работать в отраслях из перечня, утвержденного Правительством РФ.

В период кредитных каникул прекращается начисление неустоек, пеней и штрафов, кредитор не имеет права продать квартиру или машину, которые находятся у него в залоге.

Кредитные каникулы не испортят кредитную историю. Помимо каникул «по закону», можно провести реструктуризацию на условиях банка или МФО. Главное - сразу сообщить кредитору о трудной жизненной ситуации и обсудить возможные варианты.

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