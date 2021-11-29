Что нужно знать новичку-инвестору, чтобы не потерпеть фиаско

29.11.2021 | 08:59

Путь начинающего инвестора полон испытаний. В этом убедился житель Пензы Дмитрий Кузьмин (фамилия по его просьбе изменена), решив испытать судьбу в игре на фондовом рынке.

В 2018-м Дмитрий стал главой семьи, год назад родился сын, а зарплата в организации, где трудился пензенец, не превышала 30 тысяч рублей. А тут еще в гости приехал одноклассник, ныне проживающий в Подмосковье. И рассказал, как поднялся на биржевых торгах - покупает уже вторую квартиру в новостройке, куда перевезет родителей из Пензы.

«Не доверяй блогерам - они хоть и дают порой ценные советы, но частенько зарабатывают на скрытой рекламе, а есть среди них и просто мошенники. Учи матчасть по надежным источникам. У меня очень многие знакомые поднялись за счет игры на бирже. Главное - подойти к делу с умом», - наставлял пензенца одноклассник.

И Дмитрий решил пустить накопленные сбережения в новое дело. Но не все, а оставив финансовую подушку на случай неудачи. Что, если с работой начнутся проблемы? Нужно подумать о семье. Поэтому основную часть денег он оставил на депозите в банке: да, ставки невысоки, зато с этими деньгами ничего не случится.

Начинал с сумм в несколько тысяч рублей, а дальше размах стал шире. «Не буду рассказывать, сколько шишек я набил, пока не освоился в новой для себя сфере. Вроде бы все просто - ассортимент ценных бумаг огромен, а торговать на бирже можно просто в несколько кликов. Но риск есть риск: можно выиграть, а можно и потерять все деньги», - вспоминает инвестор.

Во многом разобраться Дмитрию помогли бесплатные практические вебинары школы Московской биржи (https://school.moex.com/), разработанные при поддержке Банка России, а начинал он с азов - почитал на сайте «Финансовая культура» (https://fincult.info/) от Центрального банка о том, что такое акции, облигации и другие финансовые инструменты. Но самым бесценным сокровищем стал личный опыт.

Например, Дмитрий быстро усвоил, что скупка ценных бумаг, по которым аналитики обещают высокую, в несколько десятков процентов годовых доходность, весьма рискованна. Снижение котировок почему-то всегда происходит внезапно и может застать врасплох даже самых опытных инвесторов.

Комментирует руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Михаил Мамута: «Высокий доход по акции в предыдущие годы не гарантирует получения такого же дохода в будущем. Напротив, чем выше поднялись котировки, тем сильнее может быть последующее снижение. Слишком заманчивая обещанная доходность - повод задуматься, где тут кроется подвох».

Еще один вывод, к которому пришел начинающий инвестор, - нельзя хранить все яйца в одной корзине. Чем шире ассортимент ценных бумаг, тем меньше вероятности все потерять при снижении их стоимости. Чем надежнее в портфеле облигации, пусть и не с самым высоким доходом, тем лучше инвестор защищен от потерь.

Дмитрий действовал на свой страх и риск, несколько раз его портфель оказывался в минусе, но, благодаря тому, что начинал с небольших сумм, он смог восстановить положение и заработать достаточно, чтобы считать себя специалистом в сфере инвестиций. Для тех же, кто хочет попробовать себя в роли инвестора на финансовом рынке, но осознает свой непрофессионализм, есть другой путь - доверить средства специалистам, имеющим лицензию Банка России.

Начиная работать на бирже, инвестор выбирает: либо он будет торговать самостоятельно через брокера, либо воспользуется услугами доверительного управления. Но в любом случае понадобится выбрать, с какой компанией работать. И прежде всего следует проверить, есть ли у финансовой организации лицензия Банка России. Сделать это можно на сайте регулятора ( https://cbr.ru/fmp_check/). Там же опубликован и постоянно обновляется список компаний с признаками нелегальной деятельности (https://cbr.ru/inside/warning-list/) - есть там и финансовые пирамиды, работающие под видом брокеров или управляющих компаний.

«Самостоятельный подбор финансовых инструментов без должных знаний всегда будет ставкой на удачу. Более безопасно отдать свои инвестиции в доверительное управление профессионалам. Самый простой и доступный вид пассивного инвестирования на сегодня - паевые инвестиционные фонды, начните с тех, которые инвестируют в надежные биржевые индексы», - рекомендует Михаил Мамута.

И последнее. Чтобы уберечь неопытного инвестора от поспешных и непродуманных решений, с 1 октября они могут совершать сделки со сложными финансовыми инструментами только после короткого тестирования на понимание рисков этих инструментов. Не смогли правильно ответить на вопросы теста - можно попробовать еще раз и еще, а можно просто вернуться к более простым и понятным вещам вроде ПИФов, акций и классических надежных облигаций, их можно покупать без всяких тестов.