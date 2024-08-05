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Автохамы

В Бессоновке водитель Nissan обогнал 2 машины, нарушив ПДД

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В Бессоновке водитель Nissan Almera нарушил правила дорожного движения, чем вызвал возмущение автомобилиста, следовавшего за ним.

5 августа читатель портала, Сергей, прислал в рубрику «Автохамы» запись с моментом выезда иномарки на полосу, предназначенную для движения во встречном направлении.

В Бессоновке водитель Nissan обогнал 2 машины, нарушив ПДД

«26.07.2024 в 06:21, двигаясь по трассе Лунино - Пенза в Бессоновке водитель автомобиля с г/н Т571ЕН/58 совершил обгон через сплошную линию разметки. Не выдержал...», - рассказал мужчина.

На кадрах видно, что дело происходит в районе дома № 207Б на улице Центральной. Торопливый водитель обогнал сразу две машины, ехавшие с невысокой скоростью.

Сергей надеется, что тот, кто сидел за рулем Nissan Almera, будет наказан за правонарушение.

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