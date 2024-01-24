На Кулакова, 1, водители-нарушители ущемляют права пешеходов

24.01.2024 | 10:49

Жители Кулакова, 1, на протяжении многих лет вынуждены ежедневно терпеть неудобства из-за водителей-нарушителей. Владельцы авто игнорируют знак 3.27, заезжают и паркуются на пешеходной дорожке со стороны улицы Пушкина у магазинов. Очередную жалобу в редакцию «ПензаИнформ» прислал читатель.

«Для тех, кто не знает правила или забыл, установлен знак «Пешеходная дорожка», который запрещает движение транспортным средствам. Но что я вижу каждый день? Полно автомобилей, из-за колеи идти просто невозможно», - сообщил пензенец.

По его словам, ранее вопрос пытались решить - ставили полусферы, но их кто-то утащил. Горожанин просит вернуть преграду и закрепить как следует.

Также читатель недоумевает, почему людей не штрафуют.

«И в самом конце находится УМВД, которые почему-то не могут вызвать ГИБДД, которые находятся недалеко. Никогда не видел, чтобы кого-то штрафовали за пешеходную дорожку или за парковку напротив под знаком 3.27», - пожаловался он.