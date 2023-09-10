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Автохамы

Пензенского водителя возмутил нарушитель правил обгона

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Пензенского водителя возмутил внезапный маневр другого участника движения на дороге в Засечное. Управлявший иномаркой автомобилист забыл о правилах и вылетел на встречную полосу, едва не спровоцировав ДТП.

Опасный маневр запечатлел видеорегистратор в субботу, 9 сентября, в 15:33. Кадры появились в чате «Дорожная обстановка Пензы» мессенджера Viber.

Владелец регистратора направляется в Засечное, когда внезапно у пешеходного перехода на его полосе движения оказывается темная Mazda. Ее водитель обгонял ВАЗ и проигнорировал двойную сплошную линию.

Аварии удалось избежать, так как владелец регистратора вовремя вывернул руль вправо, перестроившись в другую полосу движения. «Вот такой чудо водитель сегодня чуть не прилетел в лоб», - прокомментировал автор видео.

«Через двойную сплошную на встречку, зато с поворотником», «Поворотник у него до этого был включен, он с первой полосы перестраивался во вторую. Авто перед ним сделало то же самое, не глядя в зеркала и не включая поворотник, но это не оправдание», - поделились наблюдениями участники чата.

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