Пензенского водителя возмутил нарушитель правил обгона

10.09.2023 | 11:15

Пензенского водителя возмутил внезапный маневр другого участника движения на дороге в Засечное. Управлявший иномаркой автомобилист забыл о правилах и вылетел на встречную полосу, едва не спровоцировав ДТП.

Опасный маневр запечатлел видеорегистратор в субботу, 9 сентября, в 15:33. Кадры появились в чате «Дорожная обстановка Пензы» мессенджера Viber.

Владелец регистратора направляется в Засечное, когда внезапно у пешеходного перехода на его полосе движения оказывается темная Mazda. Ее водитель обгонял ВАЗ и проигнорировал двойную сплошную линию.

Аварии удалось избежать, так как владелец регистратора вовремя вывернул руль вправо, перестроившись в другую полосу движения. «Вот такой чудо водитель сегодня чуть не прилетел в лоб», - прокомментировал автор видео.

«Через двойную сплошную на встречку, зато с поворотником», «Поворотник у него до этого был включен, он с первой полосы перестраивался во вторую. Авто перед ним сделало то же самое, не глядя в зеркала и не включая поворотник, но это не оправдание», - поделились наблюдениями участники чата.