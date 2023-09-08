Сетевое издание|18+|Пятница|8 сен 2023|10:16
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+11oC
+12oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+14oC
+15oC
Завтра | Облачно |
 

Автохамы

Водитель «Приоры» пренебрег разметкой у опасного поворота

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Автомобилисты нередко игнорируют правила дорожного движения, чтобы как можно быстрее добраться до заветной цели. Об одном из таких нарушителей в пятницу, 8 сентября, рассказал читатель портала PenzaInform.ru Андрей, обратившийся в рубрику «Автохамы».

«05.09.2023 ориентировочно в 17:35, двигаясь по селу Бессоновка в сторону села Грабово по улице Центральной, напротив дома № 135 остановился в пробке», - начал свой рассказ мужчина.

Прервать свой путь и застыть в ожидании ему пришлось перед опасным поворотом, на котором часто случаются дорожно-транспортные происшествия.

«Слева - сплошная. Водитель автомобиля «Лада-Приора» с госномером С459НА/58 решил объехать пробку по встречной полосе, пренебрегая сплошной линией разметки, тем самым едва не спровоцировав ДТП», - пояснил Андрей.

Он считает, что на дороге не место такой самодеятельности и нарушитель должен быть наказан.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0


 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте