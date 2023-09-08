Водитель «Приоры» пренебрег разметкой у опасного поворота

08.09.2023 | 09:21

Автомобилисты нередко игнорируют правила дорожного движения, чтобы как можно быстрее добраться до заветной цели. Об одном из таких нарушителей в пятницу, 8 сентября, рассказал читатель портала PenzaInform.ru Андрей, обратившийся в рубрику «Автохамы».

«05.09.2023 ориентировочно в 17:35, двигаясь по селу Бессоновка в сторону села Грабово по улице Центральной, напротив дома № 135 остановился в пробке», - начал свой рассказ мужчина.

Прервать свой путь и застыть в ожидании ему пришлось перед опасным поворотом, на котором часто случаются дорожно-транспортные происшествия.

«Слева - сплошная. Водитель автомобиля «Лада-Приора» с госномером С459НА/58 решил объехать пробку по встречной полосе, пренебрегая сплошной линией разметки, тем самым едва не спровоцировав ДТП», - пояснил Андрей.

Он считает, что на дороге не место такой самодеятельности и нарушитель должен быть наказан.