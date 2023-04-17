На перекрестке в Пензе водители поворачивают со встречки

Пензенский автомобилист Иван поделился с редакцией сетевого издания «ПензаИнформ» своим негодованием по поводу нарушения правил дорожного движения на пересечении улиц Некрасова и Пушкина.
«Для многих водителей уже становится обыденностью поворачивать с Некрасова на Пушкина со встречной полосы и создавать неудобства для других участников движения», - заявил Иван.
Он уточнил, что разметка на данном участке сейчас отсутствует, но за несколько десятков метров от перекрестка есть необходимые знаки. Их, к сожалению, игнорируют.
14 апреля в 9:02 Иван снял на камеру водителя автомобиля с госномером О479КУ/797 (Москва и Подмосковье). Возможно, человек за рулем был неместным, но это не освобождает его от необходимости соблюдать ПДД.
Есть надежда, что после нанесения разметки ситуация изменится.
▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀
▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀