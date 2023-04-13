В Пензе автоледи решила доказать свою правоту на встречке

13.04.2023 | 15:58

Пензенский автомобилист столкнулся с необычным нарушением правил дорожного движения и решил поделиться историей в Сети.

13 апреля в 10:10 при выезде на улицу Володарского со стороны сквера «Копилка пословиц» автор встретил неожиданное препятствие: на пути у него оказался автомобиль с саратовскими номерами и женщиной за рулем.

Она ехала с улицы Пушкина и у «Дома Мейерхольда» повернула налево, но не в одну из двух полос, предназначенных для движения в нужном ей направлении, а в ту, по которой машины едут навстречу.

«Ну ладно, неместная, заплутала, но как можно на встречку поворачивать? И она ведь сигналила, махала, пыталась что-то доказать...» - рассказал автор.

В итоге он уступил женщине: сдал назад и пропустил ее.

«А зачем уступил-то? Теперь будет думать, что там именно так и надо ездить», «Ну а что, из крайней левой в крайнюю левую, все как в автошколе», - сыронизировали пользователи, комментируя запись.

Источник видео - t.me/sova_penza58.