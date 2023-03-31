Сетевое издание|18+|Пятница|31 мар 2023|11:47
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+2oC
+3oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+4oC
+5oC
Завтра | Дождь |
 

Автохамы

В Пензе водитель автобуса отомстил не пропустившему его водителю

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Пензенских автомобилистов возмущает поведение некоторых водителей общественного транспорта на дорогах.

Они жалуются на нарушения правил, создание помех движению, а также на неуважительные поступки по отношению к другим водителям.

Так, вечером четверга, 30 марта, в Telegram-канале автомобилистов появилось видео: водитель автобуса № 70, двигавшийся во второй полосе, создал аварийную ситуацию на Тернопольской у места ее пересечения с улицей Рахманинова. Он пытался проехать к остановке, подрезая легковую машину в первом ряду.

Шофер легковушки отказался пропускать общественный транспорт, и оппонент решил его проучить: все-таки подрезал перед светофором, а потом остановился, хотя горел зеленый сигнал. По одной из версий, в процессе он снес зеркало владельцу регистратора.

«Это происходит ежедневно. Водители автобусов специально объезжают пару машин перед остановкой, чтоб вклиниться. Зачем, почему, что он от этого выигрывает? Но если ты просишься в полосу, так имей совесть уважать выбор других людей, которые могут не хотеть перед собой никого пропускать», - высказался горожанин.

В комментариях под постом пензенцы согласились с этим мнением.

«Полностью согласен! Выезжают с остановки у РКЦ во вторую полосу и через 50 метров лезут обратно в первую. Действительно, обгонит две машины, только помех больше создает. Принципиально не пускаю», «Всегда отъезжают от остановки сразу во вторую или третью полосу и через две-три машины ломятся обратно в первую. Если их не пускать, сознательно на ДТП не идут», - написали они.

Горожане отметили, что случаев «дорожного хамства» со стороны водителей общественного транспорта много.

«Он не один такой - весь автобусный парк», «В Терновке что они творят, закон вообще не писан, как хотят, так и ездят. Постоянно с ними бодаюсь», «Разок ехал в Терновку машину забирать, сел на автобус, точно не помню, 66-й или 54-й, но чувство такое, что им платят не за пассажиров, а за время. У него остановка через 100 метров, так он - в третью полосу, а перед остановкой - внаглую вправо», - высказались водители.

Видео t.me/sova_penza58.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 


 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: 8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте