В Пензе водитель автобуса отомстил не пропустившему его водителю

31.03.2023 | 10:15

Пензенских автомобилистов возмущает поведение некоторых водителей общественного транспорта на дорогах.

Они жалуются на нарушения правил, создание помех движению, а также на неуважительные поступки по отношению к другим водителям.

Так, вечером четверга, 30 марта, в Telegram-канале автомобилистов появилось видео: водитель автобуса № 70, двигавшийся во второй полосе, создал аварийную ситуацию на Тернопольской у места ее пересечения с улицей Рахманинова. Он пытался проехать к остановке, подрезая легковую машину в первом ряду.

Шофер легковушки отказался пропускать общественный транспорт, и оппонент решил его проучить: все-таки подрезал перед светофором, а потом остановился, хотя горел зеленый сигнал. По одной из версий, в процессе он снес зеркало владельцу регистратора.

«Это происходит ежедневно. Водители автобусов специально объезжают пару машин перед остановкой, чтоб вклиниться. Зачем, почему, что он от этого выигрывает? Но если ты просишься в полосу, так имей совесть уважать выбор других людей, которые могут не хотеть перед собой никого пропускать», - высказался горожанин.

В комментариях под постом пензенцы согласились с этим мнением.

«Полностью согласен! Выезжают с остановки у РКЦ во вторую полосу и через 50 метров лезут обратно в первую. Действительно, обгонит две машины, только помех больше создает. Принципиально не пускаю», «Всегда отъезжают от остановки сразу во вторую или третью полосу и через две-три машины ломятся обратно в первую. Если их не пускать, сознательно на ДТП не идут», - написали они.

Горожане отметили, что случаев «дорожного хамства» со стороны водителей общественного транспорта много.

«Он не один такой - весь автобусный парк», «В Терновке что они творят, закон вообще не писан, как хотят, так и ездят. Постоянно с ними бодаюсь», «Разок ехал в Терновку машину забирать, сел на автобус, точно не помню, 66-й или 54-й, но чувство такое, что им платят не за пассажиров, а за время. У него остановка через 100 метров, так он - в третью полосу, а перед остановкой - внаглую вправо», - высказались водители.

Видео t.me/sova_penza58.