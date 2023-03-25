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Автохамы

В Пензе собаки показали, что знают правила движения лучше таксиста

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Собаки оказались гораздо разумнее человека за рулем. К такому выводу пришли подписчики группы «Автохам», просмотрев видеозапись, сделанную 23 марта в 16:18.

На кадрах видно, что на зеленый сигнал для пешеходов перекресток галопом пересекают две собаки. После этого камера фиксирует, как водитель такси, игнорируя красный свет, обгоняет стоящие транспортные средства (легковой автомобиль с символикой учебного и трактор с ковшом) и выезжает вперед, практически на перекресток. Когда машины трогаются на разрешающий сигнал, водитель оказывается далеко впереди благодаря форе.

«Почему собаки умнее водителя такси? Переходят дорогу на зеленый сигнал пешеходного светофора. А таксист - на красный по встречке через две сплошные!» - написал автор видео.

«Потому что собака умнее этого таксиста», «Простое доказательство... Что мозг таксиста намного ниже по развитию, чем мозг любой собаки!», «Потому что собака ПДД не учила и не знает, что так можно», - сошлись во мнениях комментаторы.

Один из участников обсуждения горячо возмутился поведением таксиста: «Вообще не понимаю, что должно происходить в мозгу человека, чтобы вот такое вытворять. Видимо, решил, что потеряет много времени из-за учебки, поэтому решил объехать ее через две сплошные. Но мозги-то где при этом? Моргни ты поворотником, пустят тебя в правый ряд. А даже если и не пустят, лишняя минута на светофоре - она прямо стоит того, чтоб на пару лет без прав остаться? Ты же такси, твоя работа - за рулем. Прав лишат, и что дальше?»

Еще один пользователь Сети предложил отправить видеозапись в ГИБДД, чтобы гонщик понес наказание.

Видео vk.com/avtohampenza.

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