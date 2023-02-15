В Пензе водитель «Нивы» выбрал нестандартное место для парковки

15.02.2023 | 15:08

Жительница Пензы Светлана Б. устала бороться с водителем «Нивы» и обратилась с жалобой на него в рубрику «Автохамы» на портале PenzaInform.ru.

По словам женщины, автомобиль с госномером С968СХ/62 ежедневно паркуется под окнами дома № 33 на улице Кижеватова, около четвертого подъезда.

«Заезжает на газон и тротуар, давит цветы и кустарники. Номера практически нечитаемы», - рассказала Светлана.

На присланных ею снимках видно, что «Нива» стоит буквально в одном-двух метрах от дома, вблизи деревца, водитель явно нарушает правила парковки.

«Сейчас хозяин автомобиля снимает номера, чем представляет опасность. Прилагаю фото от 08.02.2023 (07:19) и от 15.02.2023 (11:30)», - уточнила пензячка.