Скоростной объезд: на ул. Аустрина нарушитель промчался по тротуару

Спешивший водитель легкового автомобиля поразил остальных участников движения на улице Аустрина возле магазина «Домино»: он на скорости промчался по пешеходной зоне.
Кадры были сделаны в понедельник, 5 декабря, около 8:30. Видео разместили в группе «Автохам Пенза» социальной сети «ВКонтакте».
Автор кадров, как и другие водители, вынужден был медленно двигаться в потоке машин к пересечению с улицей Компрессорной. Нарушитель, вероятно, не захотел ждать и воспользовался тротуаром.
Камера запечатлела, как водитель пронесся по пешеходной дорожке. К счастью, на тот момент она пустовала.
«Пацан на пары опаздывает», «Скоростной объезд», - прокомментировали пользователи.
Видео vk.com/avtohampenza.
▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀
▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀