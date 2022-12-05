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Автохамы

Скоростной объезд: на ул. Аустрина нарушитель промчался по тротуару

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Спешивший водитель легкового автомобиля поразил остальных участников движения на улице Аустрина возле магазина «Домино»: он на скорости промчался по пешеходной зоне.

Кадры были сделаны в понедельник, 5 декабря, около 8:30. Видео разместили в группе «Автохам Пенза» социальной сети «ВКонтакте».

Автор кадров, как и другие водители, вынужден был медленно двигаться в потоке машин к пересечению с улицей Компрессорной. Нарушитель, вероятно, не захотел ждать и воспользовался тротуаром.

Камера запечатлела, как водитель пронесся по пешеходной дорожке. К счастью, на тот момент она пустовала.

«Пацан на пары опаздывает», «Скоростной объезд», - прокомментировали пользователи.

Видео vk.com/avtohampenza.

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