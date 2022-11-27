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Автохамы

В Пензе водитель снял номера перед проездом на красный свет

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В Пензе камера запечатлела необычную ситуацию на пересечении улиц Суворова и Володарского. Водитель решил нарушить правила движения без последствий для себя.

Кадрами поделился участник группы «Автохам Пенза» в соцсети «ВКонтакте». Они были сделаны в 14:50 24 ноября.

Владелец регистратора, запечатлевшего нарушение, двигался по Суворова в сторону ТЦ «Красные холмы». На пересечении с улицей Володарского он притормозил на красный сигнал светофора.

Именно в тот момент в объектив камеры видеорегистратора попало первое нарушение ПДД: водитель иномарки, ехавшей по крайней правой полосе движения, пересек зебру на запрещенный сигнал.

Чуть позже на светофоре на той же полосе движения остановился автомобилист за рулем «Лады». Пока красный еще горел, салон отечественной машины покинул мужчина, открутил госномер спереди и вновь сел внутрь.

За 10 секунд до конца действия запрещающего сигнала водитель «Лады» тронулся и проехал перекресток. Задних номеров у машины не было. Определить, кто нарушил правила, будет невозможно.

Инцидент удивил участников группы. Один пользователь предположил, что автомобилист, управлявший «Ладой», решил догнать первого нарушителя.

«Флешмоб», «Работают спецслужбы», - написали пензенцы.

Видео vk.com/avtohampenza.

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