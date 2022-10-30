В Пензе нашли оправдание нарушению правил парковки на ул. Кулакова

Пензенские водители давно считают пешеходную зону у дома № 1 на улице Кулакова парковкой. На это указали жители областного центра в социальной сети «ВКонтакте».
В группе «Автохамы» горожанин разместил пост со снимками стоявших в неположенном месте автомобилей. Водители оставили транспорт у магазинов, расположенных на первом этаже здания. В объектив попало около десятка машин.
«Автохамы моргают, когда заезжают на пешеходную зону, и не замечают знак. Думаю, от штрафов прозреют», - выразил мнение автор фото.
Пензенцы в комментариях под постом отметили: уже много лет автомобилисты не воспринимают данную зону как пешеходную, передвигающимся на своих двоих горожанам следует быть внимательными. «Местные понимают ситуацию», - поделились они.
Некоторые пользователи нашли оправдание таким нарушителям. Так как отдельного подъезда к магазинам нет, то приходится оставлять машины в пешеходной зоне, чтобы удобнее было загружать покупки.
«Ну хорошо... Вот вы купили телек здоровый или стиралку, как забрать??», «Когда туда приезжаю, встаю у аптеки, если что-то купил, подъезжаю, надеюсь, сильно пешеходам не мешаю», «Да для загрузки можно и нарушить, слишком много места для пешеходов», «Если б я забирал из магаза холодос или стиралку, или даже телек, или микроволновку, то я б забил и оплатил бы штраф, но подьехал бы максимально близко», - написали пензенцы.
Фото vk.com/avtohampenza.
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