В Пензе нашли оправдание нарушению правил парковки на ул. Кулакова

30.10.2022 | 13:14

Пензенские водители давно считают пешеходную зону у дома № 1 на улице Кулакова парковкой. На это указали жители областного центра в социальной сети «ВКонтакте».

В группе «Автохамы» горожанин разместил пост со снимками стоявших в неположенном месте автомобилей. Водители оставили транспорт у магазинов, расположенных на первом этаже здания. В объектив попало около десятка машин.

«Автохамы моргают, когда заезжают на пешеходную зону, и не замечают знак. Думаю, от штрафов прозреют», - выразил мнение автор фото.

Пензенцы в комментариях под постом отметили: уже много лет автомобилисты не воспринимают данную зону как пешеходную, передвигающимся на своих двоих горожанам следует быть внимательными. «Местные понимают ситуацию», - поделились они.

Некоторые пользователи нашли оправдание таким нарушителям. Так как отдельного подъезда к магазинам нет, то приходится оставлять машины в пешеходной зоне, чтобы удобнее было загружать покупки.

«Ну хорошо... Вот вы купили телек здоровый или стиралку, как забрать??», «Когда туда приезжаю, встаю у аптеки, если что-то купил, подъезжаю, надеюсь, сильно пешеходам не мешаю», «Да для загрузки можно и нарушить, слишком много места для пешеходов», «Если б я забирал из магаза холодос или стиралку, или даже телек, или микроволновку, то я б забил и оплатил бы штраф, но подьехал бы максимально близко», - написали пензенцы.

Фото vk.com/avtohampenza.