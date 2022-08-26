Это перебор: в Пензе водитель промчался по мосту Дружбы

В Пензе сняли на видео нарушителя, решившего прокатиться по пешеходной зоне. Речь идет о мосте Дружбы.
Кадры опубликовали в группе «Автохам Пенза» соцсети «ВКонтакте» в пятницу, 26 августа.
Водитель легковушки на скорости промчался по пустующему мосту. Факт зафиксировал пешеход. Дата и время, когда было сделано видео, не обозначены.
«Я, конечно, многое видел, но это перебор», - высказался автор кадров.
Комментировавшие пост пользователи отметили, что подобное нарушение не редкость для моста Дружбы.
«Периодически раз в год такие мелькают там», «Там камеры висят в рабочем, хорошем состоянии», «Как он туда заехал, дорога не перегорожена разве?» - написали пензенцы.
В Пензе пешеходные зоны запретны не для всех водителей. В некоторых случаях автомобилисты используют их для проезда. Так, в середине июня дорогой с двухполосным движением стал газон у гипермаркета «Леруа Мерлен». Нарушителей можно понять: дорогу затопило, ехать по ней рискнул бы не всякий.
▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀
Даже не смейте осуждать него! Если он так поступил,значит посчитал нужным!