Это перебор: в Пензе водитель промчался по мосту Дружбы

26.08.2022 | 09:37

В Пензе сняли на видео нарушителя, решившего прокатиться по пешеходной зоне. Речь идет о мосте Дружбы.

Кадры опубликовали в группе «Автохам Пенза» соцсети «ВКонтакте» в пятницу, 26 августа.

Водитель легковушки на скорости промчался по пустующему мосту. Факт зафиксировал пешеход. Дата и время, когда было сделано видео, не обозначены.

«Я, конечно, многое видел, но это перебор», - высказался автор кадров.

Комментировавшие пост пользователи отметили, что подобное нарушение не редкость для моста Дружбы.

«Периодически раз в год такие мелькают там», «Там камеры висят в рабочем, хорошем состоянии», «Как он туда заехал, дорога не перегорожена разве?» - написали пензенцы.

В Пензе пешеходные зоны запретны не для всех водителей. В некоторых случаях автомобилисты используют их для проезда. Так, в середине июня дорогой с двухполосным движением стал газон у гипермаркета «Леруа Мерлен». Нарушителей можно понять: дорогу затопило, ехать по ней рискнул бы не всякий.