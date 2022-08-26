Сетевое издание|18+|Пятница|26 авг 2022|10:15
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Автохамы

Это перебор: в Пензе водитель промчался по мосту Дружбы

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В Пензе сняли на видео нарушителя, решившего прокатиться по пешеходной зоне. Речь идет о мосте Дружбы.

Кадры опубликовали в группе «Автохам Пенза» соцсети «ВКонтакте» в пятницу, 26 августа.

Водитель легковушки на скорости промчался по пустующему мосту. Факт зафиксировал пешеход. Дата и время, когда было сделано видео, не обозначены.

«Я, конечно, многое видел, но это перебор», - высказался автор кадров.

Комментировавшие пост пользователи отметили, что подобное нарушение не редкость для моста Дружбы.

«Периодически раз в год такие мелькают там», «Там камеры висят в рабочем, хорошем состоянии», «Как он туда заехал, дорога не перегорожена разве?» - написали пензенцы.

В Пензе пешеходные зоны запретны не для всех водителей. В некоторых случаях автомобилисты используют их для проезда. Так, в середине июня дорогой с двухполосным движением стал газон у гипермаркета «Леруа Мерлен». Нарушителей можно понять: дорогу затопило, ехать по ней рискнул бы не всякий.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

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Гость||

Даже не смейте осуждать него! Если он так поступил,значит посчитал нужным!

Гость||

Гость писал(a):

Даже не смейте осуждать него! Если он так поступил,значит посчитал нужным!
А ты хорош.

Гость||

А что об этом думает начальник ГИБДД?

Гость||

Если ему нужно пусть и на светофор не смотрит, каким молодцами нет правил

Гость||

А главное чтоб на столбы и стены не обращал внимания , когда один рулит

Гость||

Гость писал(а):

> А что об этом думает начальник ГИБДД?

====

А оно ему это надо?

Проблемы пигмеев не волнуют белого господина

Гость||

водятел?

Гость||

Гость писал(a):

водятел?
Такой дурачок и без машины начудить прям нормально сможет.

Гость||

найти его и отправить на Донбасс

Гость||

Гость писал(a):

10:05
Вместе с тазиком?

Гость||

Это пожизненное лишение прав...

Имя: Гость
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