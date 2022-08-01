В Пензе очередной водитель заблудился около «Глобуса»

01.08.2022 | 10:06

Не все водители в Пензе смогли разобраться со схемой организации движения у «Глобуса». Один из автомобилистов 29 июля заблудился и попал на камеру чужого видеорегистратора.

Судя по всему, водитель выехал с улицы Бекешской и хотел попасть на Тимирязева. Чтобы сократить путь, он решил не огибать арт-объект, как положено, а на небольшой скорости проследовать по встречным полосам в нарушение правил.

«А че, так можно было?», «Если нельзя, но очень хочется, то можно!», «Бунтарь», «Это шедевр!!! А самое главное, что никому не помешал», «Ну не в объезд же ехать», «Премию этому водителю. Глядишь, там скоро еще одну камеру повесят», - отреагировали на событие пользователи группы «Автохам Пенза» во «ВКонтакте».

Аналогичный случай в Сети обсуждали в декабре 2019 года. Тогда темная «Лада-Гранта» выехала на площадь Дружбы (пересечение улиц Суворова, Бекешской и 8 Марта) с Бекешской.

Однако, вместо того чтобы вместе с другими автомобилями повернуть направо и обогнуть «Глобус» по кругу, машина неожиданно начала двигаться против часовой стрелки, навстречу потоку. Удалось ли ей невредимой выехать на 8 Марта, осталось за кадром.