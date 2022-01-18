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Автохамы

В Бессоновке водители продолжают вольготно пользоваться обочиной

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Пензенский водитель поделился в соцсети «ВКонтакте» кадрами обгона по обочине в Бессоновке. Видео было сделано во вторник, 18 января, в 7:49.

Автор ролика вместе с другими автомобилистами попал в пробку, которая ежедневно возникает на дороге в направлении Пензы. Не все водители настолько терпеливы, чтобы ждать. Некоторые нарушают правила, пользуясь обочиной с целью быстрее миновать затор.

Так поступил и автомобилист за рулем «Лады», госномер которой на кадрах неразборчив. Он выехал на обочину, по которой в то время шел школьник.

«Даже не остановился, чтобы пропустить пешехода», - отметил автор поста.

Кадры с подобными нарушителями не редкость для пензенских пабликов. Часто в них фигурирует Ухтинка, где в районе железнодорожного переезда скапливается пробка. Власти пытаются решить проблему, к примеру меняя разметку. Также велась речь о расширении проблемного участка дороги.

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