На улице Тернопольской машины паркуют там, где хотят

В четверг, 13 января, в рубрику «Автохамы» портала «ПензаИнформ» пришла жалоба от жителя областного центра.
«На тротуаре у дома № 18 на Тернопольской устраивают парковочные места», - сообщил пензенец.
Он также прислал фото и видео.
На одном снимке запечатлен стоящий на газоне автомобиль Chevrolet с номером С757 (остальные знаки видно неразборчиво), на другом - Skoda Octavia с госномером С687КК/58.
На видео пензенец снял автомобиль Datsun on-DO с логотипом «Яндекс.Такси» с госномером Р546РЕ/58. Машина наполовину перегораживает и без того занесенную снегом пешеходную дорожку.
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