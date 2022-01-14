На улице Тернопольской машины паркуют там, где хотят

14.01.2022 | 09:25

В четверг, 13 января, в рубрику «Автохамы» портала «ПензаИнформ» пришла жалоба от жителя областного центра.

«На тротуаре у дома № 18 на Тернопольской устраивают парковочные места», - сообщил пензенец.

Он также прислал фото и видео.

На одном снимке запечатлен стоящий на газоне автомобиль Chevrolet с номером С757 (остальные знаки видно неразборчиво), на другом - Skoda Octavia с госномером С687КК/58.

На видео пензенец снял автомобиль Datsun on-DO с логотипом «Яндекс.Такси» с госномером Р546РЕ/58. Машина наполовину перегораживает и без того занесенную снегом пешеходную дорожку.