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Автохамы

На улице Тернопольской машины паркуют там, где хотят

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В четверг, 13 января, в рубрику «Автохамы» портала «ПензаИнформ» пришла жалоба от жителя областного центра.

«На тротуаре у дома № 18 на Тернопольской устраивают парковочные места», - сообщил пензенец.

Он также прислал фото и видео.

На одном снимке запечатлен стоящий на газоне автомобиль Chevrolet с номером С757 (остальные знаки видно неразборчиво), на другом - Skoda Octavia с госномером С687КК/58.

На видео пензенец снял автомобиль Datsun on-DO с логотипом «Яндекс.Такси» с госномером Р546РЕ/58. Машина наполовину перегораживает и без того занесенную снегом пешеходную дорожку.

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Гость||

Я люблю такси

Гость||

штрафовать нужно % от стоимости машины, но не менее 5 тыс без всяких скидок

Имя: Гость
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